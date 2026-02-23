إليكم أفضل إطلالات النجوم على السجادة الحمراء في حفل بافتا 2026 (صور)

خطف نجوم هوليوود الأنظار بإطلالاتهم المميزة على السجادة الحمراء لدى وصولهم إلى حفل توزيع جوائز بافتا 2026 الذي أقيم مساء يوم أمس الأحد في لندن.

ويستمر موسم الجوائز بوتيرة متسارعة، حيث تُعدّ جوائز بافتا 2026 المحطة الأخيرة في مسيرة نجوم هوليوود، وعلى رأسهم فريق عمل مسلسل "سينرز" (Sinners) الذي حصد 13 ترشيحًا، من بينهم مايكل بي جوردان لجائزة أفضل ممثل رئيسي، والممثلة وونمي موساكو، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة.

تيموثي شالاميه

تألق النجم تيموثي شالاميه على السجادة الحمراء ببدلة أنيقة باللون الأسود، حملت توقيع دار "جيفنشي".

إيما ستون

خطفت النجمة إيما ستون الأضواء على السجادة الحمراء بفستان طويل باللون الأسود مع فتحة صدر جريئة من تصميم دار "لويس فويتون".

مونيكا بيلوتشي

ارتدت النجمة مونيكا بيولتشي فستاناً باللون الأسود بقصة حورية البحر باللون الأسود من تصميم دار "سان لوران"، مع قلادة ضخمة باللون الفضي.

عليا بهات

لفتت النجمة الهندية عليا بهات أنظار الجمهور لدى وصولها إلى السجادة الحمراء، حيث تألقت بفستان طويل مزّين بالترتر باللون الفضي مع وشاح قصير من الفرو باللون الأبيض.

