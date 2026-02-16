في عمر 12 عامًا… ابنة كيم كارداشيان وكانييه ويست تطلق علامتها الخاصة للأزياء والمجوهرات

ويقع المكتب المسجل للشركة ضمن إدارة الأعمال التابعة للمديرة لو تايلور، المعروفة بإدارتها السابقة لشؤون النجمة العالمية بريتني سبيرز.وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع ظهور نورث مؤخرًا في نيويورك، حيث لفتت الأنظار بأسلوبها الجريء خلال جولة تسوق مع أصدقائها، إذ اعتمدت شعرًا أزرق نيون طويلًا، وارتدت قميصًا واسعًا من علامة "بالنسياغا" وبنطالًا رياضيًا فضفاضًا مع أحذية شتوية سوداء.

ويأتي هذا التوجه امتدادًا لنهج العائلة في بناء العلامات التجارية، إذ أسست كيم كارداشيان علامتها الشهيرة "Skims"، فيما حقق والدها كانييه ويست نجاحًا عالميًا من خلال علامة "Yeezy".وتعيش نورث مع والدتها كيم كارداشيان، إلى جانب أشقائها سانت، شيكاغو، وبسالم، وذلك بعد طلاق والديها رسميًا في تشرين الثاني 2022، عقب زواج استمر نحو سبع سنوات.وفي سياق متصل، كشفت كارداشيان مؤخرًا أن ابنتها تتلقى تعليمها في المنزل، مشيرة إلى أنها تقضي ساعات طويلة في إنتاج الموسيقى وكتابة الأغاني، ضمن بيئة تعليمية تدعم اهتماماتها الإبداعية.