في عمر 12 عامًا… ابنة كيم كارداشيان وكانييه ويست تطلق علامتها الخاصة للأزياء والمجوهرات

موضة وجمال
2026-02-16 | 09:58
تستعد نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب كانييه ويست، لإطلاق علامتها التجارية الخاصة في مجال الأزياء والمجوهرات، في خطوة مبكرة تؤكد دخولها عالم الموضة على خطى والديها.

وبحسب تقارير إعلامية، تقدمت كارداشيان بطلب تسجيل ثلاث علامات تجارية باسم "NOR11"، تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها الملابس والإكسسوارات والساعات والمجوهرات والحقائب، ما يمهد لإطلاق مشروع تجاري جديد يحمل توقيع ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويُعتقد أن اسم العلامة "NOR11" يجمع بين الأحرف الثلاثة الأولى من اسم نورث، إلى جانب الرقم 11، وهو العمر الذي بدأت فيه التفكير بإطلاق هذه العلامة.

ويغطي أحد طلبات العلامة التجارية الملابس والإكسسوارات، بما في ذلك الفساتين والأحذية والقبعات والجوارب، فيما يشمل طلب آخر المجوهرات والساعات، مثل الأساور والقلائد والأقراط والخواتم. أما الطلب الثالث فيتعلق بالحقائب بمختلف أنواعها، بما فيها حقائب اليد والمحافظ وحقائب مستحضرات التجميل.

وتُظهر السجلات أن طلبات تسجيل العلامة قُدمت من خلال شركة "KimYe's Kid Inc."، التي تأسست في ولاية كاليفورنيا في آب 2023، وتحمل اسمًا يجمع بين اسمي والدي نورث. إلا أن الوثائق الرسمية تشير إلى أن كيم كارداشيان مسجلة كالمسؤولة الوحيدة عن الشركة، من دون أي دور رسمي لوالدها كانييه ويست.


ويقع المكتب المسجل للشركة ضمن إدارة الأعمال التابعة للمديرة لو تايلور، المعروفة بإدارتها السابقة لشؤون النجمة العالمية بريتني سبيرز.

وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع ظهور نورث مؤخرًا في نيويورك، حيث لفتت الأنظار بأسلوبها الجريء خلال جولة تسوق مع أصدقائها، إذ اعتمدت شعرًا أزرق نيون طويلًا، وارتدت قميصًا واسعًا من علامة "بالنسياغا" وبنطالًا رياضيًا فضفاضًا مع أحذية شتوية سوداء.


وكانت نورث قد ألمحت سابقًا إلى مشروعها الجديد عبر منشورات على "إنستغرام"، ظهرت فيها برفقة أصدقائها وهم يرتدون قبعات سوداء تحمل شعار "NOR11".


ويأتي هذا التوجه امتدادًا لنهج العائلة في بناء العلامات التجارية، إذ أسست كيم كارداشيان علامتها الشهيرة "Skims"، فيما حقق والدها كانييه ويست نجاحًا عالميًا من خلال علامة "Yeezy".

وتعيش نورث مع والدتها كيم كارداشيان، إلى جانب أشقائها سانت، شيكاغو، وبسالم، وذلك بعد طلاق والديها رسميًا في تشرين الثاني 2022، عقب زواج استمر نحو سبع سنوات.

وفي سياق متصل، كشفت كارداشيان مؤخرًا أن ابنتها تتلقى تعليمها في المنزل، مشيرة إلى أنها تقضي ساعات طويلة في إنتاج الموسيقى وكتابة الأغاني، ضمن بيئة تعليمية تدعم اهتماماتها الإبداعية.

