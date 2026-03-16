أزياء ربيعية وفساتين بالأسود والأبيض ودبابيس زينة تسيطر على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار (صور)

أزياء ربيعية وفساتين بالأسود والأبيض ودبابيس زينة تسيطر على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار (صور)

تميّزت الدورة الثامنة والتسعون من حفل توزيع جوائز الأوسكار بأزياء ربيعية ملوّنة وأخرى بالأسود والأبيض مع بدلات تزيّت بدبابيس الزينة.

وفي ما يأتي أبرز الإطلالات في حفل 2026:

يقترب الربيع ومعه الأزياء الزاهية بالألوان، كتلك التي اختارتها جيسي باكلي الفائزة بأوسكار أفضل ممثّلة عن تأديتها دور زوجة وليام شكسبير الثكلى في "هامنت"، وهو تصميم بالزهري والأحمر من توقيع "شانيل" مستوحى من أزياء الخمسينات.

أما تشايس إنفينيتي التي كشفت موهبتها في فيلم "وان باتل أفتر أناذر"، فتألّقت بفستان ليلكي اللون بصدر ضيّق وذيل طويل من تصميم "لوي فويتون".

وأضاف المخرج سبايك لي أيضا اللون الليلكي إلى بدلته مع قبّعة وربطة عنق فراشة. وقد سبق له أن اعتمد هذا اللون في الماضي كتحيّة منه للفنّان الراحل برينس.

وكان الأسود والأبيض خيار روز بيرن بفستانها الأسود الطويل من توقيع "ديور" المزيّن بورود بيضاء والشبيه بتصميم "فالنتينو" الذي اختارته آن هاثواي.

وتألّقت إيما ستون من جانبها بفستان أبيض طويل برّاق مفتوح الظهر بكمّين قصيرين من توقيع "لوي فويتون". وكان الأبيض أيضا خيار إيل فانينغ وتيموتي شالاميه مع "جيفانشي".

أما تيانا تايلور نجمة "وان باتل أفتر أناذر" التي لطالما تميّزت بإطلالاتها على السجاد الأحمر، فهي ارتدت للمناسبة فستان "شانيل" أسود طويلا شفّافا عند مستوى الخصر زيّن بريش أبيض.

وتزيّت أيضا بالريش ديمي مور بتصميم من "غوتشي" ونيكول كيدمن بآخر من "شانيل".

وبرزت البدلات الدقيقة التصاميم عند الرجال وخصوصا مايكل. بي جوردن الذي فاز بأوسكار أفضل ممثّل عن دوره في "سينرز" واختار بزّة من توقيع "لوي فويتون"، وأيضا جيكوب إلوردي الذي كانت بزّته من تصميم "بوتيغا فينيتا".

ولوحظ أيضا استخدام دبابيس الزينة (بروش) بحجم صغير من ليوناردو ديكابريو أو هادسن وليامز، وآخر أكبر عند بيدرو باسكال وأدريان برودي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
