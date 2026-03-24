وراء الشّيب والهالات حول العينين سر خفيّ... هاتفك: إليك التفاصيل
قد يبدو استخدام الهاتف أمرًا يوميًا عاديًا، لكن دراسة جديدة كشفت أن الإفراط في استخدامه قد يسرّع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، مثل الشيب والتجاعيد.
فقد وجد باحثون أن الضوء المنبعث من شاشات الهواتف، وخصوصًا ما يُعرف بـ"الضوء الأزرق"، قد يؤثر سلبًا على البشرة والشعر، حيث يرتبط بظهور التجاعيد، وتساقط الشعر، والهالات السوداء حول العينين، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب الدراسة التي شملت 450 شخصًا، يقضي المستخدم العادي أكثر من ثلاث ساعات يوميًا على الأجهزة، إلا أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم لفترات أطول بكثير كانوا أكثر عرضة بسبع مرات لظهور الشيب مقارنةً بغيرهم. كما أظهرت النتائج أن نحو ثلاثة أرباع المستخدمين المكثّفين يعانون من الهالات السوداء.
ويعود السبب إلى مصابيح LED في الشاشات الحديثة، والتي تُصدر ضوءًا عالي الطاقة يخترق الجلد بعمق، ما يؤدي إلى إنتاج جزيئات ضارة تساهم في تدمير الكولاجين والإيلاستين، وهما العنصران الأساسيان المسؤولان عن مرونة البشرة ونضارتها.
ولا تقتصر آثار الاستخدام المفرط للهواتف على المظهر الخارجي، إذ يرتبط أيضًا بمشاكل صحية أخرى مثل اضطرابات النوم، وضعف التركيز، وطنين الأذن، إضافة إلى آلام الرقبة والكتفين الناتجة عن وضعية الاستخدام الخاطئة.
ويرى الخبراء أن الحد من وقت استخدام الهاتف، إلى جانب اتخاذ تدابير وقائية مثل استخدام فلاتر للشاشة أو واقي الشمس، قد يساعد في تقليل هذه المخاطر.
الكرملين بشأن مقترحات بوتين حول إيران خلال اتصال هاتفي مع ترامب: لن نكشف عن التفاصيل
آمال شحادة للـLBCI: السلطات الإسرائيلية تمنع نشر تفاصيل حول الاستهداف في عراد
تحليل: صاروخ باتريوت أميركي على الأرجح هو السبب وراء انفجار بالبحرين
نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية
أزياء ربيعية وفساتين بالأسود والأبيض ودبابيس زينة تسيطر على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار (صور)
بعد التطورات الأخيرة... ياسمينا زيتون تتوجه للبنان بالدعاء
كارن وازن عالقة في إيطاليا بسبب إغلاق المجال الجوي... ساعات صعبة بعيداً عن عائلتها في دبي (صور)
إليكم أفضل إطلالات النجوم على السجادة الحمراء في حفل بافتا 2026 (صور)
رويترز عن مصادر: في مكالمة مع ترامب قبل أقل من 48 ساعة من الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران دعا نتنياهو إلى اغتيال خامنئي بشكل مشترك
معلومات الـLBCI: بعد إنتشار خبر إستشهاد احد مقاتلي حزب الله وهو لبناني من الهرمل من سكان بلدة الديابية في ريف حمص قُتل شقيقه في سوريا في ظروف غامضة وعليه تسلم الصليب الأحمر اللبناني ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني جثمانه عند معبر جوسيه القاع
غارة تستهدف بلدة عين قانا في اقليم التفاح
كركي: الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا
استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...
ردود الفعل في الادارة الاسرائيلية تجاه احتمالية التقارب بين واشنطن وطهران لانتاج اتفاقية..
للمرة الثانية... عدد من مقاتلي حزب الله يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية
كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة
غارات على محطات الامانة وانذارات... اليكم المشهد من صور
غارات على الضاحية ليلا واستهداف شقة في بشامون... اليكم التفاصيل
استهدافات متواصلة... هكذا يبدو الوضع في النبطية
خارطة التوغل وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان
"معرض بيبلوس" في باريس: ذاكرة حضارة تتحدّى الحرب
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد
جدول جديد لأسعار المحروقات...
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...
شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
