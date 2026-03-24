وراء الشّيب والهالات حول العينين سر خفيّ... هاتفك: إليك التفاصيل

قد يبدو استخدام الهاتف أمرًا يوميًا عاديًا، لكن دراسة جديدة كشفت أن الإفراط في استخدامه قد يسرّع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، مثل الشيب والتجاعيد.

فقد وجد باحثون أن الضوء المنبعث من شاشات الهواتف، وخصوصًا ما يُعرف بـ"الضوء الأزرق"، قد يؤثر سلبًا على البشرة والشعر، حيث يرتبط بظهور التجاعيد، وتساقط الشعر، والهالات السوداء حول العينين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب الدراسة التي شملت 450 شخصًا، يقضي المستخدم العادي أكثر من ثلاث ساعات يوميًا على الأجهزة، إلا أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم لفترات أطول بكثير كانوا أكثر عرضة بسبع مرات لظهور الشيب مقارنةً بغيرهم. كما أظهرت النتائج أن نحو ثلاثة أرباع المستخدمين المكثّفين يعانون من الهالات السوداء.

ويعود السبب إلى مصابيح LED في الشاشات الحديثة، والتي تُصدر ضوءًا عالي الطاقة يخترق الجلد بعمق، ما يؤدي إلى إنتاج جزيئات ضارة تساهم في تدمير الكولاجين والإيلاستين، وهما العنصران الأساسيان المسؤولان عن مرونة البشرة ونضارتها.

ولا تقتصر آثار الاستخدام المفرط للهواتف على المظهر الخارجي، إذ يرتبط أيضًا بمشاكل صحية أخرى مثل اضطرابات النوم، وضعف التركيز، وطنين الأذن، إضافة إلى آلام الرقبة والكتفين الناتجة عن وضعية الاستخدام الخاطئة.

ويرى الخبراء أن الحد من وقت استخدام الهاتف، إلى جانب اتخاذ تدابير وقائية مثل استخدام فلاتر للشاشة أو واقي الشمس، قد يساعد في تقليل هذه المخاطر.

أزياء ربيعية وفساتين بالأسود والأبيض ودبابيس زينة تسيطر على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-10

الكرملين بشأن مقترحات بوتين حول إيران خلال اتصال هاتفي مع ترامب: لن نكشف عن التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-21

آمال شحادة للـLBCI: السلطات الإسرائيلية تمنع نشر تفاصيل حول الاستهداف في عراد

LBCI
أخبار دولية
2026-03-22

تحليل: صاروخ باتريوت أميركي على الأرجح هو السبب وراء انفجار بالبحرين

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-25

نقابة مخلّصي البضائع: أعطال في "نظام نجم" وراء تأخير المعاملات الجمركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2026-03-16

أزياء ربيعية وفساتين بالأسود والأبيض ودبابيس زينة تسيطر على السجادة الحمراء في حفل الأوسكار (صور)

LBCI
موضة وجمال
2026-03-02

بعد التطورات الأخيرة... ياسمينا زيتون تتوجه للبنان بالدعاء

LBCI
موضة وجمال
2026-03-01

كارن وازن عالقة في إيطاليا بسبب إغلاق المجال الجوي... ساعات صعبة بعيداً عن عائلتها في دبي (صور)

LBCI
موضة وجمال
2026-02-23

إليكم أفضل إطلالات النجوم على السجادة الحمراء في حفل بافتا 2026 (صور)

LBCI
آخر الأخبار
14:14

رويترز عن مصادر: في مكالمة مع ترامب قبل أقل من 48 ساعة من الضربة الأميركية الإسرائيلية على إيران دعا نتنياهو إلى اغتيال خامنئي بشكل مشترك

LBCI
خبر عاجل
2026-03-18

معلومات الـLBCI: بعد إنتشار خبر إستشهاد احد مقاتلي حزب الله وهو لبناني من الهرمل من سكان بلدة الديابية في ريف حمص قُتل شقيقه في سوريا في ظروف غامضة وعليه تسلم الصليب الأحمر اللبناني ومديرية المخابرات في الجيش اللبناني جثمانه عند معبر جوسيه القاع

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-19

غارة تستهدف بلدة عين قانا في اقليم التفاح

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-11

كركي: الادّعاء على شركتين و15 أجيراً وهميًّا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:10

استهداف احدى محطات الامانة في النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:03

ردود الفعل في الادارة الاسرائيلية تجاه احتمالية التقارب بين واشنطن وطهران لانتاج اتفاقية..

LBCI
أمن وقضاء
03:16

للمرة الثانية... عدد من مقاتلي حزب الله يمثل أمام قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
03:14

كاهن بلدة عين ابل يتحدث للـLBCI عن حادثة استهداف المنزل في البلدة

LBCI
أمن وقضاء
02:30

غارات على محطات الامانة وانذارات... اليكم المشهد من صور

LBCI
أمن وقضاء
02:26

غارات على الضاحية ليلا واستهداف شقة في بشامون... اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
02:20

استهدافات متواصلة... هكذا يبدو الوضع في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:09

خارطة التوغل وتدمير البنى التحتية في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:06

"معرض بيبلوس" في باريس: ذاكرة حضارة تتحدّى الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:50

الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:28

أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد

LBCI
اقتصاد
03:06

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
12:53

بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...

LBCI
أمن وقضاء
02:04

انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...

LBCI
أمن وقضاء
01:12

شهداء وجرحى في استهداف شقة سكنية في بشامون فجرا (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:53

شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار

LBCI
خبر عاجل
11:39

إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً

