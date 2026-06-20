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حبيبة نيمار تخطف الأنظار قبل مباراة البرازيل في كأس العالم 2026 (فيديو)

موضة وجمال
2026-06-20 | 08:18
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حبيبة نيمار تخطف الأنظار قبل مباراة البرازيل في كأس العالم 2026 (فيديو)
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حبيبة نيمار تخطف الأنظار قبل مباراة البرازيل في كأس العالم 2026 (فيديو)

خطفت عارضة الأزياء والمؤثرة البرازيلية برونا بيانكاردي، حبيبة نجم المنتخب البرازيلي نيمار، الأنظار قبل مباراة البرازيل أمام هايتي ضمن منافسات كأس العالم 2026، بعدما ظهرت بإطلالة لافتة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت بيانكاردي صوراً عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مرتديةً قميصاً أزرق اللون دعماً لمنتخب بلادها، في خطوة حظيت بإعجاب المتابعين الذين تداولوا الصور على نطاق واسع.

وتُعد بيانكاردي من أبرز المؤثرات في البرازيل، إذ يتابعها ملايين الأشخاص عبر "إنستغرام"، كما ارتبط اسمها خلال السنوات الأخيرة بنيمار، أحد أبرز نجوم كرة القدم البرازيلية.

ويأتي ظهورها في وقت يواصل فيه نيمار مشاركته مع المنتخب البرازيلي في مونديال 2026، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بحياته الشخصية إلى جانب مسيرته الكروية.

 

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