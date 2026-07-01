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من مائدة الفطور إلى منصات التجميل... الشوفان يفرض مكانته في العناية بالبشرة والشعر

موضة وجمال
2026-07-01 | 10:52
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من مائدة الفطور إلى منصات التجميل... الشوفان يفرض مكانته في العناية بالبشرة والشعر
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من مائدة الفطور إلى منصات التجميل... الشوفان يفرض مكانته في العناية بالبشرة والشعر

نجح الشوفان في حجز مكانة متقدمة كأحد أبرز المواد الطبيعية الشمولية في عالم التجميل، حيث لم يعد مجرد وجبة صحية للفطور، بل تحوّل إلى عنصر فعّال يفرض حضوره القوي في التركيبات الحديثة للعناية بالبشرة والشعر.

وأكّد الدكتور اليمني لطفي الخزاعي لـ CNN أنّ الشوفان يعدّ خياراً مثالياً لقدرته الفريدة على الجمع بين الترطيب، والتهدئة، والحماية في آن واحد.

وأوضح الدكتور الخزاعي، الصيدلاني وخبير البشرة، أنّ فعالية "الشوفان الغروي"، وهو الشكل الأكثر استخداماً في مستحضرات التجميل، تعود إلى غناه بمركبات نشطة تعمل بتناغم تام لدعم الجلد.
 
ويتصدر هذه المكونات مركب "البيتا غلوكان" الذي يشكل طبقة واقية تحبس الرطوبة وترمم الحاجز الجلدي، إلى جانب "الأفينانثراميدات" وهي مركبات فريدة مضادة للأكسدة والالتهابات تهدئ الحكة وتقلّل الاحمرار.

 كما يحتوي الشوفان على دهون وأحماض طبيعية تغذي البشرة، وبروتينات وفيتامين E لحماية الخلايا، بالإضافة إلى "السابونينات" التي تنظف الجلد بلطف دون تجريده من زيوته الطبيعية.

وأشار الخزاعي إلى أنّ منتجات الشوفان توفّر الاحتياجات الأساسية للبشرة الجافّة والحسّاسة بنسب تحسّس منخفضة للغاية. وفيما يخصّ المشاكل الجلديّة، تساهم الكريمات المدعّمة به في تخفيف أعراض الإكزيما والتهيّج بفضل خصائصها المضادّة للالتهاب، بينما يساعد في حالات حبّ الشباب على تنظيف البشرة وتهدئة تهيّجها. 
ومع ذلك، شدّد الخزاعي على أنّ الشوفان يعدّ علاجاً مساعداً وداعماً فقط، وليس بديلاً عن التدخّل الطبّي المتخصّص في الحالات المتوسّطة أو الشديدة.

فوائد ممتدة للشعر والجسم والخلطات المنزلية:
ولفت الخزاعي إلى أن فوائد الشوفان تمتد لتشمل الجسم والشعر؛ فحامامات الشوفان الغروي تُستخدم لتهدئة لدغات الحشرات والطفح الجلدي، كما يُعد مقشراً لطيفاً يزيل الخلايا الميتة. أما للشعر، فيقلل البيتا غلوكان من فقدان الرطوبة في الخصلات، وتخفف الأفينانثراميدات حكة الفروة، مما يحسن نعومة الشعر ومرونته بصورة غير مباشرة.

وفي مقارنة بين المستحضرات الجاهزة والخلطات المنزلية، ذكر أنّ المنتجات المخبرية تكون أكثر فعاليةً واستقراراً لخضوعها لاختبارات الجودة واحتوائها على تركيزات مدروسة ومواد داعمة كالسيراميدات. 
وفي المقابل، تظلّ الوصفات المنزليّة خياراً جيّداً للتهدئة الموقّتة، مثل طحن الشوفان ومزجه بالماء والعسل كقناعٍ للوجه، أو مع زيت اللوز لفروة الرأس.

كما شدّد الخبير على ضرورة إجراء اختبار حساسيّة موضعي أولاً تجنباً للتحسس من بروتين "الأفينين"، ونصح المصابين بالداء البطني باختيار منتجات خالية من الغلوتين، مع تجنّب الماء الساخن تماماً لأنّه يفاقم جفاف البشرة وتهيّجها.
 

موضة وجمال

الشوفان

مواد طبيعية

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الشعر.

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