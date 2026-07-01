الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من مائدة الفطور إلى منصات التجميل... الشوفان يفرض مكانته في العناية بالبشرة والشعر
موضة وجمال
2026-07-01 | 10:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
من مائدة الفطور إلى منصات التجميل... الشوفان يفرض مكانته في العناية بالبشرة والشعر
نجح الشوفان في حجز مكانة متقدمة كأحد أبرز المواد الطبيعية الشمولية في عالم التجميل، حيث لم يعد مجرد وجبة صحية للفطور، بل تحوّل إلى عنصر فعّال يفرض حضوره القوي في التركيبات الحديثة للعناية بالبشرة والشعر.
وأكّد الدكتور اليمني لطفي الخزاعي لـ
CNN
أنّ الشوفان يعدّ خياراً مثالياً لقدرته الفريدة على الجمع بين الترطيب، والتهدئة، والحماية في آن واحد.
وأوضح الدكتور الخزاعي، الصيدلاني وخبير البشرة، أنّ فعالية "الشوفان الغروي"، وهو الشكل الأكثر استخداماً في مستحضرات التجميل، تعود إلى غناه بمركبات نشطة تعمل بتناغم تام لدعم الجلد.
ويتصدر هذه المكونات مركب "البيتا غلوكان" الذي يشكل طبقة واقية تحبس الرطوبة وترمم الحاجز الجلدي، إلى جانب "الأفينانثراميدات" وهي مركبات فريدة مضادة للأكسدة والالتهابات تهدئ الحكة وتقلّل الاحمرار.
كما يحتوي الشوفان على دهون وأحماض طبيعية تغذي البشرة، وبروتينات وفيتامين E لحماية الخلايا، بالإضافة إلى "السابونينات" التي تنظف الجلد بلطف دون تجريده من زيوته الطبيعية.
وأشار الخزاعي إلى أنّ منتجات الشوفان توفّر الاحتياجات الأساسية للبشرة الجافّة والحسّاسة بنسب تحسّس منخفضة للغاية. وفيما يخصّ المشاكل الجلديّة، تساهم الكريمات المدعّمة به في تخفيف أعراض الإكزيما والتهيّج بفضل خصائصها المضادّة للالتهاب، بينما يساعد في حالات حبّ الشباب على تنظيف البشرة وتهدئة تهيّجها.
ومع ذلك، شدّد الخزاعي على أنّ الشوفان يعدّ علاجاً مساعداً وداعماً فقط، وليس بديلاً عن التدخّل الطبّي المتخصّص في الحالات المتوسّطة أو الشديدة.
فوائد ممتدة للشعر والجسم والخلطات المنزلية:
ولفت الخزاعي إلى أن فوائد الشوفان تمتد لتشمل الجسم والشعر؛ فحامامات الشوفان الغروي تُستخدم لتهدئة لدغات الحشرات والطفح الجلدي، كما يُعد مقشراً لطيفاً يزيل الخلايا الميتة. أما للشعر، فيقلل البيتا غلوكان من فقدان الرطوبة في الخصلات، وتخفف الأفينانثراميدات حكة الفروة، مما يحسن نعومة الشعر ومرونته بصورة غير مباشرة.
وفي مقارنة بين المستحضرات الجاهزة والخلطات المنزلية، ذكر أنّ المنتجات المخبرية تكون أكثر فعاليةً واستقراراً لخضوعها لاختبارات الجودة واحتوائها على تركيزات مدروسة ومواد داعمة كالسيراميدات.
وفي المقابل، تظلّ الوصفات المنزليّة خياراً جيّداً للتهدئة الموقّتة، مثل طحن الشوفان ومزجه بالماء والعسل كقناعٍ للوجه، أو مع زيت اللوز لفروة الرأس.
كما شدّد الخبير على ضرورة إجراء اختبار حساسيّة موضعي أولاً تجنباً للتحسس من بروتين "الأفينين"، ونصح المصابين بالداء البطني باختيار منتجات خالية من الغلوتين، مع تجنّب الماء الساخن تماماً لأنّه يفاقم جفاف البشرة وتهيّجها.
مصدر
موضة وجمال
الشوفان
مواد طبيعية
عالم التجميل
الفطور
تركيبات
عناية
البشرة
الشعر.
حبيبة نيمار تخطف الأنظار قبل مباراة البرازيل في كأس العالم 2026 (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2026-05-23
هل انتهى عصر "السكراب"؟... جيل جديد من المقشّرات يغيّر قواعد العناية بالبشرة
موضة وجمال
2026-05-23
هل انتهى عصر "السكراب"؟... جيل جديد من المقشّرات يغيّر قواعد العناية بالبشرة
0
منوعات
2026-06-18
قبل أن تقفزوا إلى المسبح... خطوات تحمي البشرة والشعر من أضرار الكلور
منوعات
2026-06-18
قبل أن تقفزوا إلى المسبح... خطوات تحمي البشرة والشعر من أضرار الكلور
0
عالم الطبخ
2026-04-18
برغر الفطر مع الجبنة السويسرية وسندويشات الستيك... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-04-18
برغر الفطر مع الجبنة السويسرية وسندويشات الستيك... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أمن وقضاء
2026-06-01
شهداء وجرحى وانقطاع الكهرباء عن غرف العناية الفائقة جراء الغارة في محاذاة مستشفى جبل عامل
أمن وقضاء
2026-06-01
شهداء وجرحى وانقطاع الكهرباء عن غرف العناية الفائقة جراء الغارة في محاذاة مستشفى جبل عامل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2026-06-20
حبيبة نيمار تخطف الأنظار قبل مباراة البرازيل في كأس العالم 2026 (فيديو)
موضة وجمال
2026-06-20
حبيبة نيمار تخطف الأنظار قبل مباراة البرازيل في كأس العالم 2026 (فيديو)
0
موضة وجمال
2026-06-03
من دوا ليبا إلى الأميرة ديانا... هفوات غير متوقعة أفسدت إطلالات زفاف النجمات
موضة وجمال
2026-06-03
من دوا ليبا إلى الأميرة ديانا... هفوات غير متوقعة أفسدت إطلالات زفاف النجمات
0
موضة وجمال
2026-06-02
ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني وزوجها يستقبلان مولودهما الأول (صور)
موضة وجمال
2026-06-02
ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني وزوجها يستقبلان مولودهما الأول (صور)
0
موضة وجمال
2026-06-01
زواج دوا ليبا سرّاً في لندن... وإطلالتها بـ"حشوات الورك" تثير الجدل! (صورة)
موضة وجمال
2026-06-01
زواج دوا ليبا سرّاً في لندن... وإطلالتها بـ"حشوات الورك" تثير الجدل! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-22
مخزومي لـ "جدل": لبنان بحاجة الى اتفاق لبناني-سعودي-أميركي لكي ينهض و"نقطة على السطر ولا إيران ولا من يَحزنون"
أخبار لبنان
2026-05-22
مخزومي لـ "جدل": لبنان بحاجة الى اتفاق لبناني-سعودي-أميركي لكي ينهض و"نقطة على السطر ولا إيران ولا من يَحزنون"
0
خبر عاجل
14:17
سلام للـLBCI: المادة الاولى من اتفاقية الهدنة فيها ضمانات امنية متبادلة والـ١٧٠١ ايضا.. فلماذا هذه المواقف اليوم؟
خبر عاجل
14:17
سلام للـLBCI: المادة الاولى من اتفاقية الهدنة فيها ضمانات امنية متبادلة والـ١٧٠١ ايضا.. فلماذا هذه المواقف اليوم؟
0
فنّ
2026-06-29
الشامي يفتتح ألبوم "هوية" بـ"أنا بعدك".. أغنية كلاسيكيّة وفيلم قصير من بطولة جينيفر عازار! (فيديو)
فنّ
2026-06-29
الشامي يفتتح ألبوم "هوية" بـ"أنا بعدك".. أغنية كلاسيكيّة وفيلم قصير من بطولة جينيفر عازار! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-04-06
غارة تستهدف بلدة الزرارية
آخر الأخبار
2026-04-06
غارة تستهدف بلدة الزرارية
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:59
طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
حال الطقس
13:59
طقس صيفي حار اعتيادي والحرارة ثلاثينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الغلاء يغيّر قواعد الحب... Gen Z يتهرّب من الـ Dates
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النفط موجود... لكن البنزين مفقود: أزمة وقود في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النفط موجود... لكن البنزين مفقود: أزمة وقود في روسيا
0
رياضة
13:45
استراحات الترطيب في مونديال 2026... صحة اللاعبين أم منجم ذهب إعلاني؟
رياضة
13:45
استراحات الترطيب في مونديال 2026... صحة اللاعبين أم منجم ذهب إعلاني؟
0
رياضة
13:45
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
رياضة
13:45
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
0
رياضة
13:43
روجيه فغالي يعلق على آخر نتائج مونديال 2026... وهذا ما قاله عن رالي اهدن
رياضة
13:43
روجيه فغالي يعلق على آخر نتائج مونديال 2026... وهذا ما قاله عن رالي اهدن
0
رياضة
13:40
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
رياضة
13:40
أشقاء فرّقتهم المنتخبات... قصة 14 لاعبًا في مونديال 2026
0
رياضة
13:36
الطابة بتعلّم...
رياضة
13:36
الطابة بتعلّم...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تحركات دبلوماسية لتسريع المفاوضات بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:20
تحركات دبلوماسية لتسريع المفاوضات بين واشنطن وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:48
أسرار الصحف 1-7-2026
اسرار
23:48
أسرار الصحف 1-7-2026
2
صحف اليوم
00:08
مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان
صحف اليوم
00:08
مصدر لـ"الأنباء الإلكترونية": دعوة جنبلاط للعودة الى إتفاقية الهدنة هدفها مسألتان
3
خبر عاجل
05:27
مسؤول إيراني كبير لرويترز: المفاوضات غير المباشرة مع أميركا في الدوحة تركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز
خبر عاجل
05:27
مسؤول إيراني كبير لرويترز: المفاوضات غير المباشرة مع أميركا في الدوحة تركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز
4
فنّ
06:38
نهب مبلغ طائل وذهب... تفاصيل سرقة منزل منى واصف تُكشف إلى العلن
فنّ
06:38
نهب مبلغ طائل وذهب... تفاصيل سرقة منزل منى واصف تُكشف إلى العلن
5
خبر عاجل
08:51
مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة
خبر عاجل
08:51
مصدر في اليونيفل للـLBCI: يجري التحقق من موضوع انشاء الجيش الاسرائيلي بوابات عبور في مناطق في جنوب لبنان فيما يفيد المصدر عينه بأن الجيش الاسرائيلي سبق ان وضع عوائق على طرقات عدة في الناقورة وعند ما يعرف بالاسكندرونة بين الناقورة والبياضة
6
خبر عاجل
15:11
قاليباف: إيران صدّرت أكثر من 40 مليون برميل من النفط منذ انتهاء الحصار البحري ولن تساوم أبدا على حقوقها في مضيق هرمز
خبر عاجل
15:11
قاليباف: إيران صدّرت أكثر من 40 مليون برميل من النفط منذ انتهاء الحصار البحري ولن تساوم أبدا على حقوقها في مضيق هرمز
7
آخر الأخبار
15:30
نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: علاقتي جيدة جدا مع ترامب لكن ثمة اختلافات في وجهات النظر
آخر الأخبار
15:30
نتنياهو للقناة 14 الإسرائيلية: علاقتي جيدة جدا مع ترامب لكن ثمة اختلافات في وجهات النظر
8
أخبار دولية
10:13
كاتس يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "حتى إشعار آخر"
أخبار دولية
10:13
كاتس يؤكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان وسوريا وغزة "حتى إشعار آخر"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More