بعد نحو عامين على زواجهما… أنباء عن انفصال ملكة جمال لبنان سابقة وزوجها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية أنياء عن إنفصال ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي عن زوجها رجل الأعمل اللبناني شريف فهمي كاراغولا نجل الإعلامية اللبنانية سهام تويني من زواجها الأول، وذلك بعد مرور نحو سنتين على زواجها.



وبحسب المعلومات المتداولة، فقد تمّ الإنفصال بعيدًا عن الأضواء دون صدور أي إعلان من الطّرفين اللّذيْن ما زالا يلتزمان الصمت حتّى الآن.



وكان الثنائي قد احتفل بزفافه في أيار عام 2024، في حفل أُقيم في مدينة لندن البريطانية.