في بيروت... أول عرض أزياء للملابس المستعملة في الشرق الأوسط (صور)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت تنظيم أول عرض أزياء مخصص للملابس المستعملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مبادرة تهدف إلى تعزيز مفهوم الموضة المستدامة وتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالأزياء المستعملة.

وجمعت المبادرة، التي أطلقتها الشابة اللبنانية أندريا تيغو، عدداً من منسقي الأزياء ومتاجر الملابس المستعملة، حيث قُدّمت إطلالات صُممت بالكامل من قطع "فينتيج" أُعيد تنسيقها بأساليب عصرية، مع إتاحة شرائها مباشرة بعد انتهاء العرض.

ويسعى المشروع إلى تشجيع إعادة استخدام الملابس والحد من ثقافة الاستهلاك المفرط، إلى جانب ترسيخ فكرة أن الأناقة والإبداع لا يرتبطان بالضرورة بارتداء الملابس الجديدة.