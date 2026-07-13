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نوع فطر نادر في لبنان… فطر "الكأس الأحمر" المورّد للبشرة

موضة وجمال
2026-07-13 | 11:20
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نوع فطر نادر في لبنان… فطر &quot;الكأس الأحمر&quot; المورّد للبشرة
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نوع فطر نادر في لبنان… فطر "الكأس الأحمر" المورّد للبشرة

وثّقت الباحثة اللبنانية في علم الفطريات، ساندرا سليمان، بعدسة الكاميرا نموّ فطر "Scarlet Elfcup" أو "الكأس الأحمر" في لبنان.

واستخدمت ساندرا هذا الفطر مباشرةً على بشرتها ليعطي تأثيرًا يشبه أحمر الخدود ومورد الشفاه الطبيعي، مظهرًا لونه الأحمر الداكن الذي يترك أثرًا وتورّدًا طبيعيًا على الجلد.

ويُعدّ فطر الكأس الأحمر من أولى الأنواع التي تظهر في الطقس البارد، وفي بعض الأحيان يصمد ويستمرّ بالظهور خلال تساقط الثلوج.

ويتمتّع بحضورٍ لافت في موسمٍ يغلب عليه البياض، إذ يضيء أرض الغابات اللبنانية بشكلٍ واضح، ويُقدّم مشهدًا نادرًا لا يتكرّر كثيرًا في الطبيعة.

ويتَّخذ هذا الفطر شكلًا يشبه الكأس أو الفنجان، ويخلو من السيقان والخياشيم الواضحة.

كما ينمو بأحجام متفاوتة في الغابات العميقة على الأغصان والجذوع الميتة المغطّاة بالطحالب.

ويؤدي "الكأس الأحمر" دورًا بيئيًا مهمًا في تحليل الخشب الميت وإعادة تدوير المواد العضوية في التربة.

ولا يقتصر تميّز هذا الفطر على شكله وملمسه التجميلي، بل إنّ لونه الأحمر العميق والجاذب يعود إلى سر علمي، حيث يُعزى الارتفاع في نسبة صبغات "الكاروتينويد" إلى مساعدته في الحماية من أشعّة الشمس وفترات البرد الشديد، خصوصًا خلال أواخر الشتاء.

ورغم هذه التجربة، أوضحت الباحثة أنه لا توجد أي أدلّة علمية تثبت إمكانية استخراج لونه أو استخدامه كبديلٍ طبيعي للمستحضرات التجميلية.
 

موضة وجمال

فطر

الكأس الأحمر

لبنان

نبات

مكياج طبيعي

بشرة

ساندرا سليمان.

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