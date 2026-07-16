أنغام جوزيف عطية ترافق عيد ميلاد بيرلا حرب

احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب بعيد ميلادها في أجواء مميزة، حيث ظهرت في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحتفل على وقع أغنية الفنان جوزيف عطية “سنة حلوة يا حبيبي عليك”.



ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا بين المتابعين، الذين تفاعلوا مع أجواء الاحتفال ومعايدات الجمهور لبيرلا حرب بهذه المناسبة، وسط أجواء مليئة بالفرح والتساؤلات عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بجوزيف عطية.