هذا اليوم لكم... في اليوم العالميّ للعناية بالذات: خطوات عمليّة للاهتمام بأنفسكم

يحيي العالم في 24 تمّوز من كلّ عام اليوم العالمي للعناية بالذات، وهو مناسبة تسلّط الضوء على أهمّيّة جعل الرعاية الذاتية ركيزة أساسية ونمط حياة يومي للحفاظ على الصحة العامة، بدلاً من كونها مجرّد رفاهية موقّتة.



ولا تقتصر العناية بالذات على الجانب البدنيّ فحسب، بل تمتدّ لتشمل الصحّة النفسية، العاطفية، والروحية. وتتعدّد أشكالها لتبدأ من أبسط الممارسات اليومية، مثل الرعاية الجسدية والنفسية من خلال الالتزام بنظام نوم منتظم، ممارسة الامتنان، القراءة، أو تخصيص وقت هادئ للاسترخاء والتأمّل.

ومن أساسيّات العناية بالنفس حماية الحدود الشخصية من خلال تعلّم مهارة رفض ما يتجاوز الطاقة الاستيعابية وطلب المساعدة عند الحاجة.

ولا يمكن تجاهل أهمّيّة الرعاية البيئية والمالية أي تنظيم المصاريف والادّخار، إلى جانب تقليل أوقات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وترتيب المساحة الشخصية.



واختير تاريخ 24/7 تحديداً نظراً للرمزيّة التي يحملها إشارةً إلى 24 ساعة في اليوم و7 أيّام في الأسبوع، كرسالةٍ تذكّر بأهمّيّة العناية بالذات على مدار الساعة وطوال أيّام الأسبوع.



ويُنصح بمجموعة خطوات عمليّة للمشاركة في هذا اليوم:



- إعداد قائمة شخصية: كتابة خطّة بسيطة لممارسات العناية بالذات لما تبقّى من العام.



- مساندة الآخرين: تقديم الدعم لمقدّمي الرعاية من خلال دعوة لقهوة أو توفير استراحة قصيرة لهم.



- توسيع المعرفة: الاستماع إلى بودكاست توعوي أو قراءة كتب تدعم الصحة النفسية.



- مشاركة التجارب: نشر الطرق المفضّلة لممارسة الرعاية الذاتية عبر منصّات التواصل الاجتماعي لإفادة الآخرين وتشجيعهم على مشاركة تجاربهم للاستلهام منها أيضاً.