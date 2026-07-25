الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كواليس زيارة نعومي كامبل لبيروت عام 1999... كيف استعارت فستاناً من امرأة لبنانيّة؟ (صور)

موضة وجمال
2026-07-25 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كواليس زيارة نعومي كامبل لبيروت عام 1999... كيف استعارت فستاناً من امرأة لبنانيّة؟ (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كواليس زيارة نعومي كامبل لبيروت عام 1999... كيف استعارت فستاناً من امرأة لبنانيّة؟ (صور)

أعادت خبيرة الموضة ومستشارة المظهر اللبنانية هاديا سنو التذكير بكواليس حادثة طريفة جمعتها بأيقونة الأزياء العالمية نعومي كامبل عام 1999 خلال زيارة الأخيرة للعاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء ذلك بعدما شاركت سنو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة أرشيفية تجمعها بالسوبرموديل، مستحضرةً ذكريات اللقاء الذي تخلّله موقفاً غير متوقّع خلف كواليس أحد العروض.

وفي تصريحات خاصّة، كشفت سنو عن تفاصيل ذلك اليوم مشيرةً إلى أنّها كانت متواجدة لتغطية مشاركة كامبل في افتتاح عرض لمصمّم المجوهرات اللبناني باولو بونجيا، حيث فوجئت بطلب المساعدة الخاصّة بكامبل لرؤيتها في غرفة تبديل الملابس.

 وعندما دخلت أبدت نعومي إعجابها الشديد بالفستان الذي كانت ترتديه وهو من تصميم دار سونيا ريكييل الفرنسية، وطلبت ارتدائه للظهور به على منصّة العرض، لتسارع سنو بإعارتها إياه وتستبدله بسترة بليزر فقط طوال تواجدها خلف الكواليس.

وأوضحت سنو أنّ المفاجأة الأكبر كانت خلال أسبوع الموضة في باريس في الموسم التالي. فعندما التقت بكامبل مجدّداً في عرض المصمم اللبناني إيلي صعب، بادرت العارضة العالمية بالابتسام والمبادرة بالعناق مؤكّدةً أنّها لا تزال تتذكّرها.

ونوّهت خبيرة الموضة اللبنانية إلى أنّ سرّ استمرارية نعومي كامبل وتأثيرها العابر للسنوات يعود إلى أصالتها وقوّة حضورها وثقتها الفطرية التي لا تتأثّر بمرور الزمن.
 

موضة وجمال

نعومي كامبل

عارضة ازياء

سوبرمودل

لبنان

موضة

جمال.

هذا اليوم لكم... في اليوم العالميّ للعناية بالذات: خطوات عمليّة للاهتمام بأنفسكم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-23

خاتَم الحياة والموت: كيف كشف الذكاء الاصطناعي عن حمل وإجهاض امرأة؟

LBCI
منوعات
2026-07-03

هجوم يهز موناكو… مطاردة امرأة تنكّرت بزي رجل: لن تصدقوا كيف انتهت!

LBCI
أخبار دولية
2026-05-11

تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا لدى امرأة من ركاب السفينة السياحية

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-17

وزير الثقافة: 40 ألف لبناني لبّوا أمس دعوتنا لزيارة نحو ثلاثين متحفا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2026-07-24

هذا اليوم لكم... في اليوم العالميّ للعناية بالذات: خطوات عمليّة للاهتمام بأنفسكم

LBCI
موضة وجمال
2026-07-23

نظارات فيروز تعود إلى الواجهة: أسرار استلهام صيحات 2026 من إطلالات الأيقونات

LBCI
موضة وجمال
2026-07-23

نجمتان على المسرح… هكذا احتفلت فاليري ابو شقرا بعيد ميلاد طفلتَيها التوأم (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2026-07-16

أنغام جوزيف عطية ترافق عيد ميلاد بيرلا حرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:27

لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-17

الجيش الإيراني: استهدفنا مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع أسلحة تابعة للشرطة الإسرائيلية

LBCI
اقتصاد
2026-07-17

"الاقتصاد": محضر ضبط بحق أحد المقاهي ببيروت لتسجيل مخالفات جسيمة في التسعير وإحالة الملف إلى النيابة العامة المالية

LBCI
أخبار دولية
00:13

ترامب يعود إلى العشاء الثاني لمراسلي البيت الأبيض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:51

أهالي زوطر الغربية يتوافدون اليها... هكذا تبدو الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

التحضيرات لمراسم تطويب البطريرك الياس الحويك بدأت منذ الصباح... هكذا يبدو المشهد في الديمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟

LBCI
أمن وقضاء
13:27

لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر

LBCI
أخبار دولية
13:18

مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:27

لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع

LBCI
اسرار
23:33

أسرار الصحف 25-7-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟

LBCI
أخبار لبنان
13:48

سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي

LBCI
فنّ
06:51

بعد أشهر من الشائعات... جوزاف عطية يلمح بوضوح عن علاقته ببيرلا حرب خلال حفله ببيروت (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
13:14

عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية... ماذا يعني هذا تحديداً للبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More