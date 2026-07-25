كواليس زيارة نعومي كامبل لبيروت عام 1999... كيف استعارت فستاناً من امرأة لبنانيّة؟ (صور)

أعادت خبيرة الموضة ومستشارة المظهر اللبنانية هاديا سنو التذكير بكواليس حادثة طريفة جمعتها بأيقونة الأزياء العالمية نعومي كامبل عام 1999 خلال زيارة الأخيرة للعاصمة اللبنانية بيروت.



وجاء ذلك بعدما شاركت سنو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة أرشيفية تجمعها بالسوبرموديل، مستحضرةً ذكريات اللقاء الذي تخلّله موقفاً غير متوقّع خلف كواليس أحد العروض.



وفي تصريحات خاصّة، كشفت سنو عن تفاصيل ذلك اليوم مشيرةً إلى أنّها كانت متواجدة لتغطية مشاركة كامبل في افتتاح عرض لمصمّم المجوهرات اللبناني باولو بونجيا، حيث فوجئت بطلب المساعدة الخاصّة بكامبل لرؤيتها في غرفة تبديل الملابس.



وعندما دخلت أبدت نعومي إعجابها الشديد بالفستان الذي كانت ترتديه وهو من تصميم دار سونيا ريكييل الفرنسية، وطلبت ارتدائه للظهور به على منصّة العرض، لتسارع سنو بإعارتها إياه وتستبدله بسترة بليزر فقط طوال تواجدها خلف الكواليس.



وأوضحت سنو أنّ المفاجأة الأكبر كانت خلال أسبوع الموضة في باريس في الموسم التالي. فعندما التقت بكامبل مجدّداً في عرض المصمم اللبناني إيلي صعب، بادرت العارضة العالمية بالابتسام والمبادرة بالعناق مؤكّدةً أنّها لا تزال تتذكّرها.



ونوّهت خبيرة الموضة اللبنانية إلى أنّ سرّ استمرارية نعومي كامبل وتأثيرها العابر للسنوات يعود إلى أصالتها وقوّة حضورها وثقتها الفطرية التي لا تتأثّر بمرور الزمن.