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حقن دهون الموتى لنحت الجسم: ثورة تجميليّة تثير جدلاً أخلاقيّاً
موضة وجمال
2026-07-25 | 12:05
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حقن دهون الموتى لنحت الجسم: ثورة تجميليّة تثير جدلاً أخلاقيّاً
يشهد عالم التجميل تحوّلاً غير مسبوق مع بروز صيحة جديدة تعتمد على استخدام أنسجة مأخوذة من متبرّعين متوفّين لتعويض فقدان حجم الجسم، في اتّجاه غذّاه الانتشار الواسع لأدوية إنقاص الوزن الحديثة.
وتتصدّر هذه التقنيّة منتجات حديثة تُسوَّق كدهونٍ معبّأة وجاهزة للاستخدام لنحت الجسم دون الحاجة لعمليّات جراحية أو غرسات صناعية.
وتُعدّ هذه المنتجات بديلاً لعمليّات نقل الدهون الذاتية التي تتطلّب شفط الدهون من جسم المريض نفسه، كما تتميّز عن منتجات قديمة بقدرته على تعويض الأحجام الكبيرة في مناطق كالثديين والأرداف والوجه.
وقد خضع للحقن بأحد هذه المنتجات المصنّف كالأفضل من بينها، أكثر من ألفي شخص منذ أيار 2025، وتصل تكلفة الحقنة الواحدة إلى نحو 2250 دولاراً. وبعد إطلاقه عام 2024 واقتصاره على الجرّاحين المعتمدين، توسّع نطاق استخدامه ليُتاح للمساعدين الطبّيّين والممرّضين المتخصّصين بعد تدريبهم على تقنيّات الحقن.
وعلى الرغم من الاهتمام الواسع الذي حظي به المنتج على منصّات التواصل الاجتماعي، إلّا أنّه أثار جدلاً واسعاً. فبينما تصفه عيادات التجميل بأنّه ثورة في المجال، أطلق عليه معارضون ألقاباً مثل "حشوة الزومبي" و"حقن الجثث".
وتتباين تجارب المريضات بشكل ملحوظ بين الرضى التامّ والألم وتغيّر لون الجلد. من جانبها، أكدت إدارة الشركة ومختصّون أنّ أخطار تنخّر الدهون متواجدة أيضاً في عمليّات نقل الدهون الذاتية، مشدّدين على عدم تسجيل أي حالات مؤكّدة لرفض الجسم للطعوم أو حدوث التهابات.
وتثير تقنيّة حقن الأنسجة الدهنية تساؤلات أخلاقية حول الربح التجاري من أنسجة مُتبرَّع بها إيثاراً، لاسيما أنّ استمارات التبرّع لا تذكر اسم المنتَج صراحةً. وقانونياً، تعاني التقنية تباين الإشراف الفيدرالي، ما دفع صحة نيويورك لمنع توزيعه لمخاوف رقابية.
ورغم تشبيه الداعمين للتقنية بـ "البوتوكس" في بدايات رفضه قبل اعتماده كإجراء روتيني، يفضل أطباء الانتظار لحين صدور دراسات تدعم أمانه واستقراره.
المصدر
موضة وجمال
حقن دهون
نحت جسم
نحت وجه
تجميل
عملية تجميل
جمال
بوتوكس
حقن الانسجة الدهنية.
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