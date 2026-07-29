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مادة في طلاء أظافر "الجيل" تحت الحظر في بريطانيا... إليكم مخاطرها الصحية
موضة وجمال
2026-07-29 | 09:55
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مادة في طلاء أظافر "الجيل" تحت الحظر في بريطانيا... إليكم مخاطرها الصحية
تعتزم المملكة المتحدة تطبيق حظر على استيراد وتداول طلاء أظافر "الجيل" الذي يحتوي على مادة TPO، أي ثنائي فينيل فوسفين أوكسيد ثلاثي ميثيل بنزويل، وذلك اعتبارًا من 15 آب، على أن يُمنع فنّيو التجميل من شرائها بحلول 14 شباط المقبل، في خطوة تأتي في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف المادة ضمن المواد السامة للتكاثر.
وتُستخدم مادة TPO للمساعدة في تسريع تصلّب طلاء الجيل تحت مصابيح الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة فوق البنفسجية من نوع LED. ورغم قرار الحظر، يؤكّد خبراء وأطباء أنّ الإجراء يأتي في إطار مبدأ الحيطة، مشيرين إلى أنّ الدراسات التي أثارت المخاوف أُجريت على حيوانات تعرّضت لكميات مرتفعة من المادة، في حين تكون مستويات تعرّض مستخدمي طلاء الأظافر لها أقل بكثير.
وفي سياق متصل، حذّر أطباء الجلد من مخاطر صحية أخرى مرتبطة بطلاء الجيل وبعض إجراءات العناية بالأظافر، أبرزها:
- الالتهابات والعدوى: قد يؤدي الإفراط في إزالة الجلد المحيط بالظفر أو قصّه إلى إتلاف الحاجز الواقي، ما يسهّل دخول البكتيريا والفطريات وحدوث التهابات مثل "داحس الظفر"، إضافةً إلى خطر انتقال الثآليل الجلدية في حال عدم تعقيم الأدوات جيدًا.
- الحساسية: تحتوي أنواع عديدة من طلاء الأظافر على مركّبات "الأكريلات"، التي قد تسبّب حساسية يمكن أن تصبح مزمنة، وتظهر على شكل تقشّر في الجلد أو تورّم أو انفصال الظفر الطبيعي.
- تعقيدات طبية مستقبلية: قد تشكّل الحساسية تجاه بعض مركّبات الأكريلات مشكلة عند استخدام مواد طبية تحتوي على مركّبات مشابهة، مثل بعض حشوات الأسنان، والأجهزة الطبية اللاصقة، والمواد المستخدمة في بعض جراحات استبدال المفاصل.
- شيخوخة الجلد: قد يسهم التعرّض المتكرّر للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن مصابيح تجفيف الأظافر في ظهور التصبّغات وتسريع شيخوخة جلد اليدين. وينصح أطباء باستخدام واقٍ من الشمس بعامل حماية مرتفع، مثل SPF 50، قبل جلسة الأظافر.
كما ينصح الخبراء بإعطاء الأظافر فترات راحة عند الحاجة، واختيار صالونات تلتزم بمعايير صارمة للنظافة والتعقيم، مع توخّي الحذر عند استخدام مجموعات طلاء الجيل المنزلية، نظرًا إلى ارتفاع احتمال حدوث أخطاء في التطبيق أو ملامسة المواد للجلد.
المصدر
صحة وتغذية
موضة وجمال
مانيكور
طلاء اظافر
موضة
جمال
جيل اظافر
سرطان
انجاب اطفال
مشكلة انجاب
التهاب اصابع.
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