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في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
2026-09-02 | 04:33
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في المزاد الخيري لملكة جمال العالم... هديّة مميّزة من ملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2026، بيرلا حرب، خلال مشاركتها في حفل العشاء الخيري السنوي "جمال ذو هدف" (Beauty with a Purpose Gala)، الذي أقيم في منتجع في فيتنام، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ75 من ملكة جمال العالم.
وشهد الحفل مشاركة مميزة لبيرلا عبر تقديمها مجسّماً خشبياً حُفِر على شكل شجرة الأرز اللبنانية وصُنِع بالكامل من خشب الأرز التقليدي ليُعرض في المزاد الخيري.
وقد ساهم هذا التبرّع بجمع مبلغٍ ماليّ لصالح القضايا الإنسانية التي ترعاها المنظمة العالمية.
وشملت قائمة الفائزات الآسيويات في هذا البرنامج كلّ من ملكات جمال بنغلادش، ماليزيا، النيبال، الفيليبين، سيريلانكا، وفيتنام.
وتحمل بيرلا حرب من خلال مشاركتها مشروعاً إنسانياً يهدف إلى تمكين الشابات وتشجيعهنّ على حبّ الذات والابتعاد عن المعايير غير الواقعية التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُعدّ برنامج "جمال ذو هدف" المبادرة الأهمّ لمسابقة ملكة جمال العالم، حيث يركّز على إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات عبر قضايا متنوعة كالصحة النفسية والتعليم.
كما تُعتبر هذه المسابقة الإنسانية المسار الأعلى تقييماً للمتسابقات، وتساهم بشكل مباشر في تأهيلهنّ إلى المراحل النهائية للحفل الختامي.
موضة وجمال
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هدية بيرلا حرب
مزاد خيري
جمال ذو هدف.
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