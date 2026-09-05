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بالكريستال الذهبي والفضي… بيرلا حرب تخطف الأنظار على مسرح ملكة جمال العالم: "أشعر أنني فزت"
موضة وجمال
2026-09-05 | 09:13
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بالكريستال الذهبي والفضي… بيرلا حرب تخطف الأنظار على مسرح ملكة جمال العالم: "أشعر أنني فزت"
خطفت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب الأنظار خلال مشاركتها في حفل ملكة جمال العالم في فيتنام، حيث تألّقت على المسرح إلى جانب الملكات المشاركات بإطلالة برّاقة حملت توقيع المصمم اللبناني جان لوي صبجي.
واختارت بيرلا للمناسبة فستان سهرة فاخرًا بقصّة الحورية، تميّز بتطريزات كثيفة من الكريستال البرّاق بتدرّجات ذهبية وفضية، مع خصر محدّد وانسدال انسيابي شفّاف أضفى على الإطلالة مزيدًا من الأناقة والجاذبية.
وقبل ساعات قليلة من ظهورها على المسرح، شاركت بيرلا عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لإطلالتها، وأرفقتها برسالة مؤثرة عبّرت فيها عن امتنانها وفخرها بالرحلة التي خاضتها، مؤكدةً أن شعورها بالفوز لا يرتبط بالنتيجة النهائية.
وكتبت: "الليلة، أخطو على مسرح ملكة جمال العالم للمرة الأخيرة. أحمل معي عائلتي، وكل من آمن بي، ورحلة أعطيتها من كل قلبي وروحي. بغضّ النظر عما سيحدث الليلة، أشعر بالفعل أنني فزت، فالحب والدعم الهائل الذي تلقيته كان فوق كل ما يمكنني تخيّله. الليلة، أمشي على ذلك المسرح بقلب ملؤه الامتنان."
موضة وجمال
بيرلا حرب
ملكة جمال العالم
ملكة جمال لبنان.
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