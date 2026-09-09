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احذروا خرافات وصفات الشعر... إليكم الدليل العلمي للعناية بفروة الرأس الدهنية

موضة وجمال
2026-09-09 | 09:03
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احذروا خرافات وصفات الشعر... إليكم الدليل العلمي للعناية بفروة الرأس الدهنية
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احذروا خرافات وصفات الشعر... إليكم الدليل العلمي للعناية بفروة الرأس الدهنية

قد يبدو الشعر نظيفاً ومرتباً عقب غسله مباشرة، ليفقد هذا الإحساس سريعاً مع بروز لمعان واضح عند الجذور، محوّلاً الحفاظ على انتعاش الشعر اليومي إلى معركة مستمرة ضد الإفرازات الزائدة وتراكم القشرة.

غير أنّ التخلص التام من الدهون ليس الحلّ المطلوب، فالإفرازات الزهمية، وهي مواد دهنية شمعية تفرزها الغدد الدهنية في الجلد لترطيبه وحمايته، تعد عنصراً طبيعياً حيوياً لحماية الجلد والشعر، وإنمّا يكمن التحدّي الحقيقي في تنظيم المظهر الدهني وإعادة التوازن للفروة دون اللجوء إلى تنظيف قاسٍ يجرّدها من رطوبتها ويثير تهيّجها.

وتتفاوت الأدلّة العلمية بخصوص المكونات الطبيعية المتاحة لإعداد وصفات منزلية للاعتناء بالشعر.

 ويأتي الشاي الأخضر في مقدمة الخيارات المدعومة بتجارب سريرية أولية أثبتت قدرة مستخلصه على وقف إفراز الزهم بفضل غناه بالبوليفينولات، شرط استخدامه ضمن مستحضرات مخصصة بدلاً من الوصفات المركّزة.

 وإلى جانبه، يلعب جل الألوفيرا دوراً مهدئاً ومرطباً ممتازاً للفروة الحساسة أو المجهدة بعد الغسيل، على الرغم من افتقاره لقدرة حاسمة في إيقاف إنتاج الدهون. 

في المقابل، يحذّر الخبراء من خل التفاح والشاي الأسود، فقد يتسبب خل التفاح بآثار جانبية جلدية نتيجة حموضته المفرطة، بينما تظل قدرة الشاي الأسود محدودة للغاية في تنظيم الزهم، والإفراط فيهما ينتهي بجفاف وتهيّج ملحوظين.

وتبرز أقنعة الطين كوسيلة فعّالة لامتصاص الدهون الزائدة، شرط عدم تركها لتجفّ كلّيّاً تفادياً لشدّ الجلد وإجهاده. أمّا زيت شجرة الشاي، فلا يعدّ منظماً مباشراً للزهم، لكنّه يثبت كفاءة عالية في محاربة الفطريات والقشرة ضمن معايير مدروسة تمنع التحسس الناتج عن الاستخدام المباشر. وعلى العكس، تعمل ماء الأرزّ على تحسين مظهر الأطوال لا علاج جذور الدهنية، حيث تترك بقاياه النشوية أثراً عكسياً على الفروة.

ويبقى الحل الأنجح متمثلاً في أبسط الممارسات عبر تعديل إيقاع غسل الشعر وفقاً للحاجة الفعلية لطبيعة الفروة والابتعاد عن الفرك العنيف أو المياه شديدة السخونة، مترافقاً مع تجنّب تطبيق الزيوت الثقيلة كجوز الهند أو الزيتون على الجذور، واقتصارها بحذر شديد على الأطراف الجافّة لتنعم الفروة بتوازن مستدام.
 

موضة وجمال

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شعر دهني

فروة دهنية

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وصفة منزلية للشعر.

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