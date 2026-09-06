من هي جوهيري مولا؟... ملكة جمال العالم 2026 تتوّج الدومينيكان للمرة الثانية في التاريخ

تُوّجت جوهيري مولا، ممثلة جمهورية الدومينيكان، بلقب ملكة جمال العالم 2026، خلال الحفل الختامي للنسخة الـ73 من المسابقة، الذي أُقيم مساء السبت 5 أيلول في مدينة نها ترانغ الفيتنامية.



وتفوّقت مولا، البالغة من العمر 24 عامًا، على متسابقات من 110 دول أخرى، لتمنح بلادها اللقب الثاني في تاريخ المسابقة، بعد فوز مارياسيلا ألفاريز بالتاج عام 1982.



وحلّت الإسبانية إليزابيث رينيس ألابيرن في المركز الثاني، فيما جاءت ممثلة ماليزيا تانوسيا تشيتي في المركز الثالث، كما حصدت الأخيرة جائزة Beauty With a Purpose. ووصلت ممثلات إريتريا وماليزيا وفيتنام وجمهورية الدومينيكان وإسبانيا وجنوب أفريقيا إلى المرحلة النهائية ضمن قائمة أفضل ست متسابقات.



وأعلنت جوليا مورلي، الرئيسة التنفيذية لمنظمة ملكة جمال العالم، النتائج، قبل أن تتسلّم مولا التاج من حاملة اللقب السابقة، التايلاندية أوبال سوشاتا.



وانطلقت منافسات ملكة جمال العالم 2026 في 8 آب بمشاركة 111 متسابقة، واستمرت حتى الحفل الختامي في 5 أيلول، بالتزامن مع احتفال المسابقة بالذكرى الـ75 لانطلاقها.



من هي جوهيري مولا؟



تنحدر جوهيري مولا من سانتو دومينغو، وهي معلّمة وصحافية وناشطة في مجال العمل المجتمعي، وحاصلة على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة Universidad Iberoamericana (UNIBE).



وتعمل مولا في مجال التعليم، حيث تدرّس الأدب والدراسات الاجتماعية، كما أسّست مبادرة Voices of Tomorrow الهادفة إلى مساعدة الأطفال والشباب في مجتمعها على تطوير مهاراتهم في اللغة الإنكليزية، وتوسيع فرصهم التعليمية والمهنية مستقبلًا.



وكانت مولا قد مثّلت Distrito Nacional قبل فوزها بلقب ملكة جمال العالم – جمهورية الدومينيكان لعام 2025، كما فازت في مسابقة Top Model عن منطقة الأميركيتين والكاريبي خلال منافسات ملكة جمال العالم 2026، قبل أن تواصل تقدمها وصولًا إلى التاج العالمي.



وبفوزها، تعيد مولا لقب ملكة جمال العالم إلى جمهورية الدومينيكان بعد 44 عامًا على تتويج مواطنتها مارياسيلا ألفاريز عام 1982.