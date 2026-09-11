"فستان الانتقام" يعود بعد 32 عامًا… إطلالة ديانا الأيقونية تُعرض في المزاد

يُطرح الفستان الذي ارتدته الأميرة ديانا في حفل أُقيم في لندن عام 1994 للبيع في مزاد علني، بعدما تحوّلت إطلالتها به إلى واحدة من أشهر اللحظات في تاريخ الموضة والثقافة الشعبية. وجاء ظهورها بالفستان بعد ساعات من بث مقابلة أقرّ خلالها الأمير تشارلز، ولي العهد آنذاك، بخيانته الزوجية.وظهرت ديانا أمام معرض سيربنتاين بفستان أسود حريري مكشوف الكتفين، صُمّم خصيصًا لها من قِبل المصممة كريستينا ستامبوليان، وسرعان ما أطلقت عليه وسائل الإعلام اسم "فستان الانتقام".وتتوقع دار سوذبيز أن يُباع الفستان بمبلغ يصل إلى 220 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 300 ألف دولار، عندما يُعرض في المزاد في 9 كانون الأول. وهذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها للبيع منذ عام 1997، حين باعت الأميرة الراحلة 79 فستانًا من خزانة ملابسها لجمع التبرعات للأعمال الخيرية.وكانت ديانا قد غيّرت إطلالتها في اللحظات الأخيرة قبل حفل العشاء الخيري، واختارت الفستان الأسود ونسّقته مع مجوهرات ملكية وحقيبة وحذاء باللون الأسود. وقالت مصممته في ذلك الوقت إن ديانا أرادت الظهور بإطلالة استثنائية، فيما أشارت «سوذبيز» إلى أن الأميرة أدركت قوة الأزياء في إيصال الرسائل، واستخدمت إطلالتها لاستعادة السيطرة على صورتها في واحدة من أكثر مراحل حياتها خضوعًا للتدقيق الإعلامي.ويُتوقع أن يحقق الفستان سعرًا مرتفعًا في ظل القيمة الكبيرة التي تحظى بها مقتنيات الأميرة ديانا في المزادات. ففي عام 2023، بيعت إحدى أشهر كنزاتها، التي تحمل رسمًا لخروف أسود وسط صفوف من الخراف البيضاء، مقابل 920 ألف جنيه إسترليني في مزاد أقامته "سوذبيز" في نيويورك.