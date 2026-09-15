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ثآليل بعد جلسات الليزر؟ تحذيرات تثير القلق... وهذه حقيقة انتقال العدوى
موضة وجمال
2026-09-15 | 08:15
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ثآليل بعد جلسات الليزر؟ تحذيرات تثير القلق... وهذه حقيقة انتقال العدوى
أثارت مقاطع فيديو متداولة على منصة "تيك توك" حالة من القلق، بعد تحذيرات من احتمال انتشار "السنط"، أو الثآليل الجلدية، بين النساء عقب خضوعهن لجلسات إزالة الشعر بالليزر.
وشاركت نساء تجارب وشهادات عن ظهور نتوءات خشنة وزوائد جلدية في المناطق التي خضعت لجلسات الليزر، بالإضافة إلى انتشار بعضها في مناطق أخرى من الجسم نتيجة العدوى الذاتية.
وفي حين ربطت دراسة إيرانية أُجريت عام 2022 بين إزالة الشعر بالليزر وزيادة معدلات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، أكّد خبراء أنّ انتقال العدوى عبر أجهزة الليزر لا يزال أمرًا غير مثبت علميًا بصورة قاطعة، مشيرين إلى أنّ النتائج أظهرت ارتباطًا يحتاج إلى مزيد من الدراسات لإثبات وجود علاقة سببية.
وأوضحت أخصائية الأمراض الجلدية، الدكتورة ماري أسامة، أنّ الفيروس لا ينتقل عبر أشعة الليزر نفسها، وإنما قد ينتقل عبر الأجزاء الملامسة للجلد في حال عدم تعقيمها بالشكل المناسب، مشددةً على أنّ الكحول وحده قد لا يكون كافيًا للقضاء على الفيروس، وأنّ التعقيم يتطلب استخدام مواد فعّالة ومخصصة، مثل هيبوكلوريت الصوديوم.
وللوقاية، يُنصح باختيار مراكز موثوقة والتأكد من اتباع إجراءات التعقيم المناسبة لرأس الجهاز أو استخدام غطاء سيليكون شخصي، إلى جانب تجنّب إجراء الجلسة في حال وجود التهابات أو جروح جلدية، والالتزام بإرشادات المركز بشأن إزالة الشعر قبل الجلسة، فضلًا عن التأكد من استخدام المستلزمات النظيفة والقفازات الطبية.
المصدر
موضة وجمال
ليزر
سنط
السنط
ثآليل
حبوب
زوائد جلدية
إزالة شعر الجسم
حساسية الليزر.
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