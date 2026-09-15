أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ثآليل بعد جلسات الليزر؟ تحذيرات تثير القلق... وهذه حقيقة انتقال العدوى

موضة وجمال
2026-09-15 | 08:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ثآليل بعد جلسات الليزر؟ تحذيرات تثير القلق... وهذه حقيقة انتقال العدوى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ثآليل بعد جلسات الليزر؟ تحذيرات تثير القلق... وهذه حقيقة انتقال العدوى

أثارت مقاطع فيديو متداولة على منصة "تيك توك" حالة من القلق، بعد تحذيرات من احتمال انتشار "السنط"، أو الثآليل الجلدية، بين النساء عقب خضوعهن لجلسات إزالة الشعر بالليزر.

وشاركت نساء تجارب وشهادات عن ظهور نتوءات خشنة وزوائد جلدية في المناطق التي خضعت لجلسات الليزر، بالإضافة إلى انتشار بعضها في مناطق أخرى من الجسم نتيجة العدوى الذاتية.

وفي حين ربطت دراسة إيرانية أُجريت عام 2022 بين إزالة الشعر بالليزر وزيادة معدلات الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، أكّد خبراء أنّ انتقال العدوى عبر أجهزة الليزر لا يزال أمرًا غير مثبت علميًا بصورة قاطعة، مشيرين إلى أنّ النتائج أظهرت ارتباطًا يحتاج إلى مزيد من الدراسات لإثبات وجود علاقة سببية.

وأوضحت أخصائية الأمراض الجلدية، الدكتورة ماري أسامة، أنّ الفيروس لا ينتقل عبر أشعة الليزر نفسها، وإنما قد ينتقل عبر الأجزاء الملامسة للجلد في حال عدم تعقيمها بالشكل المناسب، مشددةً على أنّ الكحول وحده قد لا يكون كافيًا للقضاء على الفيروس، وأنّ التعقيم يتطلب استخدام مواد فعّالة ومخصصة، مثل هيبوكلوريت الصوديوم.

وللوقاية، يُنصح باختيار مراكز موثوقة والتأكد من اتباع إجراءات التعقيم المناسبة لرأس الجهاز أو استخدام غطاء سيليكون شخصي، إلى جانب تجنّب إجراء الجلسة في حال وجود التهابات أو جروح جلدية، والالتزام بإرشادات المركز بشأن إزالة الشعر قبل الجلسة، فضلًا عن التأكد من استخدام المستلزمات النظيفة والقفازات الطبية.
 

موضة وجمال

ليزر

سنط

السنط

ثآليل

حبوب

زوائد جلدية

إزالة شعر الجسم

حساسية الليزر.

"فستان الانتقام" يعود بعد 32 عامًا… إطلالة ديانا الأيقونية تُعرض في المزاد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-01

الأمم المتحدة: عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية في جنوب لبنان "تثير قلقا بالغا"

LBCI
رياضة
2026-08-16

نجم تنس يثير القلق… مشكلة صحية غامضة تلاحقه بعد خروجه المفاجئ من بطولة عالمية

LBCI
منوعات
2026-07-16

دب يداهم مطبخ منزل في اليابان... وموجة هجمات تثير القلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-16

سجالات نيابية في اليوم الثاني من الجلسة التشريعية وهذه أبرز البنود التي أقرت…

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2026-09-11

"فستان الانتقام" يعود بعد 32 عامًا… إطلالة ديانا الأيقونية تُعرض في المزاد

LBCI
موضة وجمال
2026-09-10

من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2026-09-09

احذروا خرافات وصفات الشعر... إليكم الدليل العلمي للعناية بفروة الرأس الدهنية

LBCI
موضة وجمال
2026-09-06

من هي جوهيري مولا؟... ملكة جمال العالم 2026 تتوّج الدومينيكان للمرة الثانية في التاريخ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-02-17

الولايات المتحدة تعلن مقتل 11 شخصا في ضربات على قوارب تشتبه في أنها تهرب مخدرات

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-05

تعميم أوصاف رجل مجهول الهوية تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد زياد الرحباني... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
خبر عاجل
2026-09-10

ابو شقرا: لا صحة لما يتم تداوله عن فرض ضريبة جديدة على البنزين

LBCI
أخبار دولية
2026-09-10

هيئة بحرية: سفينة تبلغ عن اقتراب زورق منها قبالة اليمن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:16

الجميّل للرئيس سلام: لن أقل لك استقيل بل احكم وشمّر عن زنودك وافرض هيبة الدولة والدستور والقانون على الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

جلسة لمساءلة الحكومة استهلت بكلمة لرئيس الحكومة ولم تخلو من سجالات...

LBCI
أخبار دولية
07:29

الشرع من قمة الإعلام العربي: قرار دمشق مستقل وسوريا تحولت من مشكلة إلى فرص استثمارية

LBCI
أخبار لبنان
06:47

جولة للسفير عيسى في زوطر الغربية...

LBCI
أخبار لبنان
06:36

سلام: طرابلس قادرة على استعادة دورها الاقتصادي عبر منظومة متكاملة للنقل والاستثمار

LBCI
أخبار لبنان
06:15

جابر إفتتح اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي: الإصلاحات مسار مترابط نحو الاستقرار والاستدامة ورئيس الحكومة سيزور مع وزراء واشنطن قبل نهاية الشهر لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم للبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:07

الـLBCI تواكب جولة السفير الاميركي ميشال عيسى في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
13:29

اجتماع الجيران في سلطنة عُمان تأجّل... والتصعيد مستمر في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

توقيع محضر المعاينة الفنية لإعادة تفعيل الربط السككي بين لبنان وسوريا... ورسامني يطّلع على النتائج

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:20

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
16:23

عراقجي يؤكد دعم إيران الكامل للمقاومة اللبنانية في مواجهة اعتداءات النظام الصهيوني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مزحة من احد الركاب لمضيفة الـMEA ادت الى توقيف الطائرة وتفتيشها .. فما الذي حصل؟

LBCI
أمن وقضاء
11:33

14482 مخالفة مرورية خلال أسبوع في مختلف المناطق اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
13:52

لقاء بين وزير الداخلية ورئيس الأركان الباكستاني... المشير عاصم منير: ملتزمون بتعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 15-9-2026

LBCI
خبر عاجل
05:37

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت مع كامل المستندات الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
خبر عاجل
15:03

وكالة عن الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز واشتعال النيران فيها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More