متى يصبح شدّ الوجه مبكراً أو متأخراً؟ جراح تجميل يكشف التوقيت المثالي

كشف جراح التجميل الأميركي الشهير الدكتور تيري دوبرو أنّ توقيت الخضوع لعملية شدّ الوجه قد يكون عاملاً أساسياً في نجاحها، محذراً من اللجوء إليها في سن مبكرة جداً، وكذلك من تأجيلها لفترة طويلة مع الاعتماد المفرط على العلاجات غير الجراحية.

وأوضح أنّ بعض النساء في أواخر الثلاثينيات يطلبن إجراء العملية رغم عدم حاجتهن إليها بعد.



وخلال ظهوره في بودكاست "Good Guys"، قال دوبرو إنّ النساء في الثلاثينيات اللواتي يعانين من ترهل بسيط ويرغبن في شد البشرة قد يكنّ أفضل حالاً بالانتظار، مع تطور تقنيات قد تسمح مستقبلاً بإجراء عمليات شد مبكرة من دون جروح كبيرة.

وأشار إلى أنّ نتائج عملية شدّ الوجه التي خضعت لها كريس جينر ساهمت في زيادة اهتمام بعض النساء بهذا الإجراء، محذراً من أنّ تكرار العمليات قد يؤدي مع مرور الوقت إلى مظهر غير طبيعي للبشرة.



في المقابل، حذّر دوبرو من الوقوع في ما وصفه بـ"دوامة العلاجات غير الجراحية"، حيث تستمر بعض النساء في استخدام الحشوات والليزر وعلاجات شد البشرة لفترة طويلة، رغم أنّ المشكلة الأساسية قد تكون هبوط الأنسجة العميقة.

وأوضح أنّ الحشوات لا تستطيع رفع الأنسجة المترهلة، كما أنّ الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى تشوه الملامح، بينما قد تجعل بعض علاجات الطاقة المكثفة الجراحة المستقبلية أكثر صعوبة بسبب تشكل ندبات تحت الجلد.



وأكد الجراح أنّه لا توجد "سن سحرية" مثالية لإجراء شد الوجه، إذ قد تكون العملية مناسبة لبعض النساء في أواخر الأربعينيات، ولأخريات في الخمسينيات أو الستينيات، تبعاً للعوامل الوراثية وجودة البشرة وحالة الفك والرقبة.

وشدد على أنّ القرار يجب أن يعتمد على ملامح الشخص وأهدافه، وليس على العلاجات التي يقدمها الطبيب، داعياً إلى الحصول على رأي كل من طبيب الأمراض الجلدية وجراح التجميل قبل اتخاذ القرار.