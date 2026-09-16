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بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)

موضة وجمال
2026-09-16 | 07:07
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بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)
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بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)

شاركت المؤثرة يومي خوري متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور الجديدة، بعد أيام على ولادة طفلها الأول GEE، وثّقت من خلالها لحظاتها الأولى معه إلى جانب تفاصيل الأجواء التي رافقت استقبال المولود.

وظهرت يومي في إحدى الصور وهي تحتضن طفلها وتقبّله، فيما تضمنت المجموعة لقطات من زينة المنزل والتفاصيل التي جرى تحضيرها احتفالًا بقدومه.

وأرفقت الصور برسالة عاطفية لابنها، عبّرت فيها عن المشاعر التي اختبرتها مع الأمومة، واصفةً إياه بـ"صلاتها المستجابة" و"أعظم نعمة" في حياتها، ومؤكدةً أنها ستحبه إلى ما بعد هذه الحياة.

وسرعان ما حظي المنشور بتفاعل واسع، وتلقت يومي العديد من رسائل التهنئة من متابعيها وعدد من المشاهير.

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يمنى خوري

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