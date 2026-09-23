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لماذا لا يمحنك مزيل العرق نتيجة فعّالة؟... طبيبة تكشف الخطأ الذي قد ترتكبه

موضة وجمال
2026-09-23 | 12:01
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لماذا لا يمحنك مزيل العرق نتيجة فعّالة؟... طبيبة تكشف الخطأ الذي قد ترتكبه
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لماذا لا يمحنك مزيل العرق نتيجة فعّالة؟... طبيبة تكشف الخطأ الذي قد ترتكبه

يشكو كثيرون من عدم فاعلية بعض المنتجات في السيطرة على التعرّق والرائحة غير المرغوب فيها، رغم استخدامها يوميًا، إلا أن المشكلة قد تكمن في طريقة الاستخدام أو في الخلط الشائع بين مزيل الرائحة (Deodorant) ومضاد التعرّق (Antiperspirant).

وأوضحت الدكتورة آيدا أورينغو أن مزيل الرائحة يهدف أساسًا إلى الحد من الرائحة أو إخفائها، بينما يعمل مضاد التعرّق، الذي يحتوي عادةً على مركّبات الألومنيوم، على تقليل كمية العرق التي تصل إلى سطح الجلد بشكل موقت.

أما عن الاستخدام الصحيح، فيُفضّل وضع مضاد التعرّق ليلًا قبل النوم على بشرة نظيفة وجافة، إذ تكون الغدد العرقية أقل نشاطًا، ما يمنح المكوّنات الفعالة فرصة أفضل للعمل.

وفي حال استخدام منتج يجمع بين مزيل الرائحة ومضاد التعرّق، يمكن تطبيقه ليلًا وفق تعليمات المنتج، مع إمكانية استخدام مزيل للرائحة صباحًا لمن يرغب في انتعاش إضافي.

ويُعدّ جفاف البشرة من العوامل المهمة للحصول على أفضل فاعلية وتقليل احتمال تهيّج الجلد، لذلك يُنصح بتجفيف منطقة الإبط جيدًا قبل وضع مضاد التعرّق، وتركه حتى يجف قبل ارتداء الملابس.

وفي حال عدم الحصول على النتيجة المطلوبة، يمكن استشارة طبيب الجلدية بشأن استخدام مضادات تعرّق بتركيزات أعلى من المكوّنات الفعالة، مع الانتباه إلى احتمال تسبّب بعض التركيبات بتهيّج البشرة، خصوصًا لدى أصحاب البشرة الحساسة.

أما المنتجات التي تشير عبواتها إلى حماية تمتد 36 أو 48 ساعة، فيُنصح باستخدامها وفق التعليمات المرفقة بها، والتوقف عن استخدامها أو تقليل وتيرة التطبيق في حال ظهور احمرار أو حكة أو تهيّج.

ويُنصح بمراجعة طبيب الجلدية إذا استمر التعرّق رغم استخدام المنتجات بالطريقة الصحيحة، أو أصبح مفرطًا إلى درجة تؤثر في الحياة اليومية، أو ظهر بشكل مفاجئ، خصوصًا إذا حدث التعرّق الشديد أثناء الليل.

صحة وتغذية

موضة وجمال

مزيل عرق

مضاد نعرق

رائحة عرق

نظافة.

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