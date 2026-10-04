بعد عام على تتويجها ملكة جمال لبنان... بيرلا حرب تعلن مشاركتها في ملكة جمال الكون (فيديو)

احتفلت ملكة جمال لبنان 2025 بيرلا حرب بمرور عام على تتويجها، وأعلنت بهذه المناسبة عن مشاركتها المرتقبة في مسابقة ملكة جمال الكون 2026، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على إنستغرام.

وظهرت حرب في الفيديو وهي تكشف عن الوشاح الخاص بمشاركتها، والذي يحمل عبارة Miss Universe Lebanon، قبل أن ترتديه، معلنةً بذلك استعدادها لخوض المنافسة العالمية وتمثيل لبنان على المسرح الدولي.

وتأتي هذه الخطوة بعد مشاركتها مؤخرًا في مسابقة ملكة جمال العالم 2026 في فيتنام، حيث حققت إنجازًا للبنان بتأهلها ضمن أفضل 40 متسابقة عالميًا، بعدما حجزت مكانها أيضًا ضمن أفضل 10 متسابقات عن منطقة آسيا وأوقيانوسيا.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ75 من مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو، على أن يُقام الحفل النهائي في 24 تشرين الثاني المقبل.