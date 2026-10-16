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النجمات اللبنانيات والعربيات في مهرجان الجونة 2026... من تفوز بأجمل إطلالة؟ (صور)

موضة وجمال
2026-10-16 | 04:29
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النجمات اللبنانيات والعربيات في مهرجان الجونة 2026... من تفوز بأجمل إطلالة؟ (صور)
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النجمات اللبنانيات والعربيات في مهرجان الجونة 2026... من تفوز بأجمل إطلالة؟ (صور)

لفتت إطلالات النجمات الأنظار خلال افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2026، حيث تنوّعت الخيارات الجمالية بين المكياج البرونزي الدافئ والعيون السموكي، إلى جانب تسريحات الشعر التي جمعت بين الانسيابية والتموّجات الناعمة والتصفيفات المرفوعة.

وحضرت النجمات اللبنانيات بأزياء لافتة حملت توقيع مصممين معروفين، إلى جانب إطلالات عربية تنوّعت بين الكلاسيكية والعصرية. إليكم أبرز الإطلالات:

-يسرا

اختارت النجمة المصرية يسرا فستانًا أسود من توقيع دار "بالنسياغا"، ونسّقته مع مكياج عيون سموكي أضفى عمقًا على نظراتها، وتسريحة شعر أملس منسدل أضفت على إطلالتها لمسة من الأناقة الكلاسيكية.

-هنا الزاهد

اعتمدت هنا الزاهد إطلالة من تصميم L'Atelier De Mia ومكياجًا برونزيًا أبرز ملامح وجهها، ونسّقته مع تسريحة نصف مرفوعة بخصلات متموّجة، حيث جمعت بين الحيوية والأنوثة.

-دينا الشربيني

ظهرت دينا الشربيني بمكياج دافئ عزّز إشراقة ملامحها، واختارت تسريحة ذيل الحصان المرتفع التي أضفت على إطلالتها طابعًا عصريًا.

-ليلى علوي

راهنت ليلى علوي على المكياج البرونزي المضيء، مع تسريحة شينيون مرتفعة أبرزت ملامح وجهها، في خيار جمالي يجمع بين الأناقة والطابع الكلاسيكي.

-نور الغندور

اختارت نور الغندور فستانا من تصميم Geyanna Younes ومكياجًا سموكيًا بلمسات برونزية ركّز على العينين، وأكملت إطلالتها بشعر منسدل بتموّجات واسعة أضفت حركة وانسيابية على مظهرها.

-منى زكي

ظهرت منى زكي بمكياج ترابي ناعم، واختارت قصة شعر كاريه مع غرة أمامية، في إطلالة عكست توجّهًا نحو البساطة المدروسة والابتعاد عن المبالغة في التفاصيل الجمالية. كما اختارت فستانا باللون الأسود من تصميم دار كارولينا هيريرا العالمية. 

-إلهام شاهين

حضرت إلهام شاهين ضمن النجمات اللواتي شاركن في افتتاح المهرجان، لتضيف إطلالتها إلى تنوّع الخيارات الجمالية التي شهدتها السجادة الحمراء.

النجمات اللبنانيات: حضور لافت على السجادة الحمراء

 
-نيكول سابا

لفتت نيكول سابا الأنظار بفستان فضي لامع من توقيع Bendy Bark، جاء طويلًا ومجسّمًا بقصّة الهالتر وياقة عالية، مع تفاصيل فضية عزّزت بريق التصميم. واختارت تسريحة شعر أشقر أملس ومنسدلًا، لتترك التركيز على تفاصيل الفستان.

-كارمن بصيبص

اختارت كارمن بصيبص مكياجًا ناعمًا بدرجات ترابية، مع أحمر شفاه نيود، ونسّقت معه قصة كاريه قصيرة بتموّجات خفيفة. أما إطلالتها، فجاءت بفستان أسود طويل بقصة حورية البحر، تزيّنه تفاصيل لامعة وتطريزات فضية، مع مجوهرات ألماسية أكملت اللمسة المسائية.

-ريا أبي راشد

اعتمدت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد مكياجًا نيود مع آيلاينر مجنّح أبرز العينين، وتركت شعرها أملس ومنسدلًا. واختارت فستانًا أسود مكشوف الكتفين من Carolina Herrera، تميّز بقصّة محدّدة في الجزء العلوي وتنورة واسعة بطبقات من الكشكش وحواف بيضاء، في تصميم جمع بين التباين اللوني والطابع الدراماتيكي.

-أندريا طايع

اختارت أندريا طايع فستان سهرة باللون الأزرق الملكي من تصميم طوني ورد، بقصّة مكشوفة الكتفين وثنيات انسيابية تلتف حول الخصر، مع تطريزات كريستالية عند الصدر وذيل طويل. وأكملت إطلالتها بشعر متموّج مع رفع الخصلات الأمامية، ومجوهرات ناعمة حافظت على توازن التفاصيل.

-سينتيا صاموئيل

برزت سينتيا صامويل بفستان زهري من توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة، فيما جاءت لمساتها الجمالية ناعمة بدرجات وردية مشرقة، مع شعر منسدل وغرة أمامية أضفت طابعًا كلاسيكيًا على الإطلالة.

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