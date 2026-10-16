النجمات اللبنانيات والعربيات في مهرجان الجونة 2026... من تفوز بأجمل إطلالة؟ (صور)

لفتت إطلالات النجمات الأنظار خلال افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2026، حيث تنوّعت الخيارات الجمالية بين المكياج البرونزي الدافئ والعيون السموكي، إلى جانب تسريحات الشعر التي جمعت بين الانسيابية والتموّجات الناعمة والتصفيفات المرفوعة.

وحضرت النجمات اللبنانيات بأزياء لافتة حملت توقيع مصممين معروفين، إلى جانب إطلالات عربية تنوّعت بين الكلاسيكية والعصرية. إليكم أبرز الإطلالات:

-يسرا