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بشرة أكثر نضارة وتجاعيد أقل... ما هي الأطعمة الّتي قد تساعدكم في الحفاظ على شبابكم؟

موضة وجمال
2026-10-20 | 09:27
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بشرة أكثر نضارة وتجاعيد أقل... ما هي الأطعمة الّتي قد تساعدكم في الحفاظ على شبابكم؟
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بشرة أكثر نضارة وتجاعيد أقل... ما هي الأطعمة الّتي قد تساعدكم في الحفاظ على شبابكم؟

تلعب التغذية دوراً مهماً في الحفاظ على صحة البشرة ونضارتها مع التقدم في العمر، إذ تشير أبحاث إلى أنّ بعض الأطعمة، ولا سيما الفواكه والخضراوات الملوّنة والدهون الصحية والأطعمة المخمّرة، قد تساعد في الحد من ظهور التجاعيد وتعزيز إنتاج الكولاجين وتحسين ملمس الجلد.
 
وتتعرض البشرة يومياً لعوامل تسرّع شيخوختها، من بينها تلوث الهواء وأشعة الشمس والحرارة، إلى جانب التراجع الطبيعي في إنتاج الكولاجين مع التقدم في السن.

وتُعدّ الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الجزر والفلفل والطماطم والمانغو والحمضيات، من أبرز الخيارات المفيدة للبشرة. فهي تحتوي على مركبات الكاروتينويد وفيتامين "سي"، الذي يساهم في إنتاج الكولاجين ويحمي الخلايا من الأضرار التأكسدية.
 
كما يساعد تناول مصادر هذه العناصر بانتظام على تحسين مظهر البشرة وترطيبها، إلّا أنّ تأثيرها يحتاج إلى وقت، وقد يستغرق ظهور فوائد قابلة للقياس نحو 8 إلى 10 أسابيع. ويبقى استخدام واقي الشمس ضرورياً للحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

أمّا الدهون الصحية، فتؤدي دوراً إضافياً في دعم حاجز البشرة والحفاظ على رطوبتها ومرونتها. وتوفر المكسرات والبذور، مثل اللوز والبندق، فيتامين "هـ" الذي يساعد على حماية الخلايا من التلف، فيما تحتوي الأسماك الدهنية، كالسلمون والسردين والماكريل، على أحماض أوميغا 3 التي قد تساهم في تخفيف الالتهابات والحفاظ على الكولاجين.
 
وأظهرت دراسات محدودة أنّ تناول اللوز بانتظام قد يرتبط بانخفاض وضوح التجاعيد، لكن هذه النتائج تحتاج إلى مزيد من البحث.

كذلك، ترتبط صحة الأمعاء بصحة البشرة من خلال ما يُعرف بمحور "الأمعاء والجلد"، إذ يمكن للتنوع في النظام الغذائي أن يدعم الميكروبات النافعة في الأمعاء، ويساهم في تنظيم الالتهابات ودعم جهاز المناعة. وتشمل الخيارات المفيدة الحبوب الكاملة والبقوليات والأعشاب والتوابل، إلى جانب الأطعمة المخمّرة مثل اللبن والكيمتشي ومخلل الملفوف والكومبوتشا.

وفي المقابل، لا يعني تناول كميات أكبر من الأطعمة المفيدة بالضرورة الحصول على نتائج أفضل؛ فقد أظهرت إحدى الدراسات أنّ تناول نحو 85 غراماً من المانغو أربع مرات أسبوعياً ارتبط بتحسن في حجم التجاعيد وعددها لدى نساء بعد انقطاع الطمث، بينما ارتبط تناول نحو 250 غراماً يومياً بزيادة التجاعيد، لأسباب لا تزال غير واضحة.
 
ويؤكد ذلك أهمية الاعتدال والتوازن الغذائي، إلى جانب العناية اليومية بالبشرة والحماية من الشمس، للحفاظ على صحتها ونضارتها على المدى الطويل.
 

موضة وجمال

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الفواكه.

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