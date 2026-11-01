باريس هيلتون تحتفل بالهالوين بثلاث إطلالات مختلفة... من بريتني سبيرز إلى الجميلة والوحش وإطلالة مرعبة (صور)

اختارت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأميركية باريس هيلتون الاحتفال بعيد الهالوين هذا العام على طريقتها الخاصة، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام ثلاث إطلالات تنكرية مختلفة، تنوّعت بين استعادة لحظات أيقونية من عالم الموسيقى وشخصيات سينمائية شهيرة.

واستهلّت هيلتون إطلالاتها باستحضار النجمة العالمية بريتني سبيرز، وتحديدًا ظهورها الشهير خلال حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards عام 2001، حين أدّت أغنيتها "I'm a Slave 4 U" وهي تحمل أفعى على كتفيها. وأعادت هيلتون تنفيذ الإطلالة بتفاصيلها، من الملابس المزيّنة بالأحجار اللامعة إلى الأفعى التي رافقتها في جلسة التصوير.

أما الإطلالة الثانية، فكانت مستوحاة من شخصية "بيلا" في فيلم ديزني الشهير "الجميلة والوحش" (Beauty and the Beast)، حيث ارتدت فستانًا أصفر بتصميم أميري، فيما شاركها زوجها كارتر ريوم وطفلاهما في جلسة تصوير عائلية، متقمّصين شخصيات الفيلم.

واختتمت هيلتون سلسلة إطلالاتها بشخصية "مورتيسيا آدامز" من عائلة آدامز (The Addams Family)، مع فستان أسود طويل وشعر أسود مستعار ومكياج داكن، فيما تحوّل أفراد عائلتها أيضًا إلى شخصيات من العمل نفسه.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا أن هيلتون حرصت على تقديم أفكار مختلفة هذا العام، جامعةً بين الحنين إلى حقبة موسيقية شهيرة وأجواء أفلام ديزني وعالم الرعب.