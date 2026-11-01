من عارضة أزياء إلى يد عملاقة مقطوعة مقززة... إليكم إطلالة هايدي كلوم في هالويين (صور)

مرّة جديدة، تثبت عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم أنها ملكة تنكّرات الهالوين، بعدما فاجأت الجمهور بإطلالة غير مألوفة في احتفالها السنوي الخامس والعشرين بعيد الهالوين، الذي أُقيم مساء السبت في مدينة نيويورك.

واختارت كلوم هذا العام أن تتحوّل إلى يد بشرية عملاقة مقطوعة، في مشهد صادم بدا واقعيًا إلى حدّ كبير، مع تفاصيل دموية وأوتار وأربطة متدلّية عند المعصم، فيما ظهر وجهها من داخل التصميم، مع مؤثرات خاصة جعلت ملامحها أكثر رعبًا.

وكشفت كلوم أن فكرة التنكّر استُلهمت من يدها اليسرى، بعدما راودتها فكرة تحويل جزء من جسمها إلى مجسّم ضخم تستطيع الاختباء داخله. ولم تغفل التفاصيل الشخصية، إذ تضمّن التصميم خاتم الخطوبة وخاتم الزواج، إلى جانب وشم يحمل اسم زوجها الموسيقي توم كوليتز على أحد الأصابع.

واستغرق تحضيرها نحو خمس إلى ست ساعات، فيما عمل فريق متخصص على تنفيذ الزي على مدى أشهر، معتمدًا على المؤثرات البصرية والأطراف الاصطناعية لتحقيق مظهر واقعي.

وكانت كلوم قد اشتهرت سابقًا بتنكرها على هيئة دودة عملاقة عام 2022، كما ظهرت في سنوات أخرى بهيئة ميدوسا والطاووس وشخصيات مختلفة.