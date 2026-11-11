ظهور كيندال جينر مع حبيبها الجديد... ممثل شاب مشهور ولحظات رومنسية في العلن (صور)

لفتت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر والممثل الأسترالي جاكوب إلوردي الأنظار خلال نزهة رومانسية في مدينة نيويورك، بعدما ظهرا في أجواء مليئة بالود والتقارب، في أحدث ظهور علني لهما معًا.

ورصدت عدسات المصورين الثنائي وهما يتناولان القهوة ويتبادلان الأحاديث، قبل أن يجلسا متقاربين على درجات أحد المباني في حي ويست فيليدج، حيث استمتعا بأجواء الخريف.

وكان الثنائي قد أثار اهتمام الجمهور منذ ظهورهما معًا في مهرجان "Coachella" في نيسان الماضي، قبل أن تتكرر مشاهد ظهورهما في مناسبات ورحلات مختلفة، من هاواي إلى اليابان وأوروبا.

ورغم حرصهما على إبقاء علاقتهما بعيدًا نسبيًا عن الأضواء، فإن ظهورهما المتكرر معًا خلال الأشهر الماضية عزّز الاهتمام بعلاقتهما، التي باتت من أبرز أخبار الثنائي في عالم المشاهير.