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على طريقة هايلي بيبر وجينيفر لوبيز... هل تستحق "جرعة زيت الزيتون" الصباحية هذه الضجة؟

موضة وجمال
2026-11-14 | 08:00
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على طريقة هايلي بيبر وجينيفر لوبيز... هل تستحق &quot;جرعة زيت الزيتون&quot; الصباحية هذه الضجة؟
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على طريقة هايلي بيبر وجينيفر لوبيز... هل تستحق "جرعة زيت الزيتون" الصباحية هذه الضجة؟

تتصدر "جرعات زيت الزيتون" الصباحية قائمة الصيحات الصحية الرائجة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترويج نخبة من المشاهير، مثل عارضة الأزياء هايلي بيبر، ونجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، والفنانة جينيفر لوبيز، اللواتي ينسبن إليها فوائد جمالية للبشرة ودعماً للصحة العامة.

وكانت هايلي بيبر قد كشفت لمجلة "تايم" في نيسان الماضي عن روتينها الصباحي الذي يتضمّن تناول جرعة من زيت الزيتون الممزوج بالليمون، واصفةً مذاقه بروح الدعابة بأنه يشبه "رشفة كبيرة من تتبيلة السلطة".

ورغم الإجماع العلمي على الخصائص الطبيعية المضادة للالتهابات التي يتمتع بها زيت الزيتون، يحذّر خبراء التغذية بشأن الكميات المستهلكة، منبّهين من أنّ هذه العادة قد تضيف إلى النظام الغذائي سعرات حرارية تفوق التوقعات بكثير.

وتحتوي الملعقة الصغيرة من زيت الزيتون على 40 سعرة حرارية وفقاً لـ"روتشستر ميديسن"، ما يعني أنّ كوب الجرعة الصغير، أي 9 ملاعق، يمدّ الجسم بنحو 360 سعرة، وهو ما يعادل شطيرة متكاملة.

وحذّرت مستشارة التواصل العلمي ميغان ماير عبر "فوكس نيوز ديجيتال" من أنّ تناول جرعة أو اثنتين يومياً يضيف مئات السعرات، مما يؤدي حتماً لزيادة الوزن بمرور الوقت.

و رغم غنى زيت الزيتون بالدهون الصحية، كـ"حمض الأوليك" الخافض للكوليسترول الضار والداعم لصحة القلب، إلا أن الإفراط في تناوله يقلب فوائده.

وتشير إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) إلى أنّ استبدال الدهون الأخرى بنحو ملعقة كبيرة ونصف منه يومياً يقلل خطر أمراض القلب، فيما توصي الإرشادات الفيدرالية بألا تتجاوز الحصة اليومية ملعقتين كبيرتين.

ويظلّ زيت الزيتون غنياً بفيتامين (E) الداعم للمناعة والمقلّل لمخاطر الخرف، وبمركّبات "البوليفينول" المضادّة للالتهابات. لذا، يشدّد الاختصاصيون على أنّ هذه المركّبات تتركز في زيت الزيتون البكر الممتاز عالي الجودة، لأنّ الجودة هي الأساس عند اعتماده في النظام الغذائي.
 
 

موضة وجمال

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