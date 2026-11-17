من زجاج انفجار المرفأ إلى رمز للأمل… "حياة من دمار" ترافق لبنان في ملكة جمال الكون (صورة)

ضمن مشاركتها في فقرة "Gifts of the Universe" خلال مسابقة ملكة جمال الكون، سلّطت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب الضوء على عمل فني لبناني يحمل رسالة إنسانية عميقة، هو منحوتة "حياة من دمار" للفنانة والنحّاتة اللبنانية حياة ناظر.



وتجسّد المنحوتة العاصمة بيروت على هيئة امرأة جميلة رغم جراحها، في إشارة إلى صمود المدينة وقدرتها على النهوض بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. واستوحت ناظر عملها من مشاهد الدمار التي خلّفها الانفجار، مستخدمة قطعاً من الزجاج المحطّم التي جمعتها بنفسها من شوارع العاصمة والمنازل المتضررة. وقد عُرضت نسخة مصغّرة من المنحوتة الأصلية الضخمة ضمن هذه المشاركة.



ولا يقتصر العمل على كونه تحفة فنية، بل يشكّل تحية لأرواح الضحايا وتكريماً للناجين الذين لا يزالون يحملون آثار الانفجار الجسدية والنفسية، كما يوجّه رسالة تضامن وأمل إلى جميع المتضررين، داعياً إلى التمسك بالإيمان والشجاعة والقدرة على النهوض مجدداً.



ومن خلال تقديم هذا العمل في المسابقة العالمية، نقلت بيرلا حرب جانباً من الذاكرة اللبنانية إلى المنصة الدولية، مسلّطة الضوء على قصة بيروت التي تحوّل فيها الزجاج المحطّم إلى رمز للحياة، والدمار إلى رسالة صمود وأمل.