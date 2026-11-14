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قبل أيام من التتويج... أزمة تأشيرات أميركا تهدّد مشاركة أفريقيات في ملكة جمال الكون

موضة وجمال
2026-11-14 | 15:33
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قبل أيام من التتويج... أزمة تأشيرات أميركا تهدّد مشاركة أفريقيات في ملكة جمال الكون
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قبل أيام من التتويج... أزمة تأشيرات أميركا تهدّد مشاركة أفريقيات في ملكة جمال الكون

تواجه عدد من المتسابقات الأفريقيات في مسابقة ملكة جمال الكون لهذا العام احتمال عدم المشاركة في الحدث، المقرر إقامته في بورتوريكو، بسبب القيود المفروضة على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة. ومن بين المتأثرات ملكة جمال زيمبابوي روزانا هول، التي لم تتمكن حتى الآن من الحصول على تأشيرة السفر، رغم أنها تستعد لتمثيل بلادها في النسخة الخامسة والسبعين من المسابقة، المقرر تتويج الفائزة بها في 24 تشرين الثاني. وأوضحت هول، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام، أنها لا تزال تتابع محاولاتها للحصول على الموافقة على التأشيرة، مشيرة إلى أنها أمضت الأسابيع الماضية في جنوب أفريقيا لهذه الغاية.

ولم تقتصر المشكلة على زيمبابوي، إذ أعلنت زامبيا سحب ممثلتها باميلا موبانغا من المنافسة بسبب القيود الأميركية على السفر. وكانت موبانغا، البالغة من العمر 25 عاماً والعاملة في مجال التمريض، قد تُوّجت بلقب ملكة جمال زامبيا في 8 تشرين الأول، وكان من المقرر أن تشارك في المسابقة الدولية. وأكدت منظمة ملكة جمال الكون في زامبيا أن تعذّر مشاركتها مرتبط بالقيود الرئاسية الأميركية المفروضة على بلادها، وليس بظروف شخصية أو مشكلات في المستندات والإجراءات التنظيمية، مشيرة إلى أنّ خمس دول أفريقية أخرى تواجه صعوبات مماثلة من دون الكشف عن أسمائها.

وتخضع زيمبابوي، إلى جانب 18 دولة أخرى، لقيود أميركية جزئية على السفر، بموجب الإعلان الرئاسي رقم 10998 الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2026. وتشمل الإجراءات تعليق إصدار تأشيرات الزيارة والدراسة والتبادل الثقافي، إضافة إلى تأشيرات الهجرة لمواطني الدول المعنية، وفرض قيود على فئات أخرى من التأشيرات غير المخصصة للهجرة. وقد زادت هذه الإجراءات الضغوط على المتسابقات، خصوصاً أنّ المشاركات بدأن الوصول إلى بورتوريكو في 8 تشرين الثاني لاستكمال التسجيل والتحضيرات والبروفات الخاصة بالمسابقة.

وأعربت هول عن تضامنها مع المتسابقات الأفريقيات اللواتي يواجهن المصير نفسه، فيما عبّرت ممثلة جنوب السودان عن عدم وضوح فرص مشاركتها، معتبرة أنّ الاحتمالات لا تزال متساوية بين النجاح في الوصول إلى المسابقة والتغيّب عنها. ورغم هذه العقبات، أكدت هول تمسّكها بالأمل في تمثيل زيمبابوي، وكتبت تعليقاً على أحد مقاطع الفيديو: "المعركة لإيصال زيمبابوي إلى بورتوريكو مستمرة". ومن المقرر إقامة الحفل الختامي للمسابقة في قاعة خوسيه ميغيل أغريلو في العاصمة سان خوان.
 

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