أطلّت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب للمرة الأولى على مسرح حفل انتخاب ملكة جمال الكون لعام 2026، الذي تستضيفه مدينة سان خوان في بورتوريكو، وسط مشاركة متسابقات من مختلف أنحاء العالم.

وخلال ظهورها الأول، نطقت حرب اسم لبنان بصوت عالٍ وبكلّ فخر، مرتديةً فستاناً برّاقاً أضفى لمسة من الأناقة على إطلالتها وأبرز جمالها وحضورها على المسرح.

وتُمثّل بيرلا حرب لبنان في النسخة الـ75 من المسابقة العالمية، وسط ترقّب لمعرفة النتائج الأخيرة من المنافسة الجمالية.