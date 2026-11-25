وثّقت كاميرات المتسابقات لحظات عفوية جمعت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب بملكتَي جمال الأردن وتونس، في كواليس حفل انتخاب ملكة جمال الكون لعام 2026، الذي تستضيفه مدينة سان خوان في بورتوريكو.

وظهرت المتسابقات الثلاث في أجواء ودّية وعفوية، عكست روح الألفة بين ممثّلات الدول العربية المشاركات في المسابقة العالمية.

وعلى الرغم من مشاركة لبنان وعدد من الدول العربية في النسخة الـ75 من المسابقة، لم تتمكّن بيرلا حرب أو أيّ من المتسابقات العربيات من التأهّل إلى قائمة أفضل 30 متسابقة (Top 30)، لتنتهي بذلك مشاركتهن في المنافسة على اللقب.