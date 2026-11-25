تأهّلت 12 متسابقة إلى المرحلة المقبلة من مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2026، التي تستضيفها مدينة سان خوان في بورتوريكو، بعد الإعلان عن نتائج التصفيات خلال الحفل.

وشملت قائمة الدول المتأهلة إلى أفضل 12 متسابقة (Top 12) كلاً من تشيلي، جمهورية الدومينيكان، الولايات المتحدة الأميركية، نيوزيلندا، كوبا، بورتوريكو، الفيليبين، كولومبيا، نيكاراغوا، فنزويلا، جمهورية الكونغو الديمقراطية وفرنسا.

وتتواصل المنافسة بين المتسابقات الـ12 للوصول إلى المراحل النهائية، تمهيداً لتتويج ملكة جمال الكون لعام 2026.