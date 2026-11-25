تُوّجت ملكة جمال بورتوريكو جينيفر باريتو بلقب ملكة جمال الكون لعام 2026، في النسخة الـ75 من المسابقة العالمية التي أُقيمت في مدينة سان خوان في بورتوريكو، بمشاركة متسابقات من مختلف أنحاء العالم.

وحلّت ممثّلة جمهورية الدومينيكان في مركز الوصيفة الأولى، فيما نالت ملكة جمال فنزويلا لقب الوصيفة الثانية.

أما لقب الوصيفة الثالثة، فكان من نصيب ممثّلة الفيليبين، في حين حلّت ملكة جمال نيوزيلندا في مركز الوصيفة الرابعة.

وشهد الحفل منافسة بين المتسابقات، قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتتويج ممثّلة بورتوريكو باللقب العالمي على أرضها وبين جمهورها.

يُذكر أن ملكة جمال لبنان بيرلا حرب شاركت في المسابقة، إلّا أنها لم تتمكّن من التأهّل إلى قائمة أفضل 30 متسابقة (Top 30).