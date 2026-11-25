لفتت ملكة جمال الكون لعام 2025، المكسيكية فاطيما بوش، الأنظار خلال إطلالتها الوداعية على مسرح النسخة الـ75 من مسابقة ملكة جمال الكون 2026، التي أُقيمت في مدينة سان خوان في بورتوريكو.

وفي التفاصيل، ظهرت بوش خلال إطلالتها الأخيرة حاملةً لافتة كُتب عليها بالإسبانية "Viva Cristo Rey"، أي "ليحيا المسيح الملك"، في تعبير علني عن إيمانها المسيحي، وذلك قبل تسليم التاج إلى خليفتها.

وجاءت هذه اللحظة في ختام فترة حملها اللقب، بعد تتويجها ملكةً لجمال الكون عام 2025 في تايلاند.

وشكّلت إطلالتها الوداعية محطة بارزة في الحفل، إذ اختارت أن تختتم رحلتها مع اللقب برسالة دينية أمام الجمهور، قبل الإعلان عن ملكة جمال الكون الجديدة لعام 2026.

واختُتم الحفل بتتويج ملكة جمال بورتوريكو جينيفر باريتو بلقب ملكة جمال الكون 2026، لتخلف فاطيما بوش وتتسلّم منها التاج وسط أجواء احتفالية على أرضها وبين جمهورها.