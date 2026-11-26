تحدّثت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كلوي كارداشيان بصراحة عن حياتها العاطفية وعلاقتها بالحب، كاشفةً عن أسباب تردّدها في خوض تجربة ارتباط جديدة، بعد سلسلة من التجارب العاطفية الصعبة التي مرّت بها.

وبحسب مجلة "People"، جاءت تصريحات كارداشيان، البالغة من العمر 42 عاماً، خلال حلقة من بودكاستها "Khloé in Wonder Land"، عُرضت في 18 تشرين الثاني، واستضافت فيها صديقها سايمون هاك.

وخلال الحديث، تطرّقت كارداشيان إلى مفهوم "Demisexuality"، أو الانجذاب الجنسي المشروط بتكوين رابط عاطفي، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الأشخاص الذين لا يشعرون عادةً بانجذاب جنسي تجاه الآخرين قبل نشوء علاقة عاطفية بينهم.

وأوضحت أن هذا الوصف يتناسب مع تجربتها الشخصية، مشيرةً إلى أنها لا تتذكّر أن خاضت علاقة عابرة لليلة واحدة، وأن التواصل العاطفي يشكّل بالنسبة إليها جزءاً أساسياً من الانجذاب إلى الشريك.

كما اعترفت كارداشيان بأنها تجد صعوبة في السماح لشخص جديد بدخول حياتها، خصوصاً بعدما وصلت إلى مرحلة من الاستقرار النفسي والرضا عن نفسها.

وقالت إنها مرّت بالكثير من التجارب، وإنها تشعر اليوم بأنها في مكان جيد من حياتها، ما يجعلها تخشى الدخول في علاقة قد تعيد إليها المعاناة التي عاشتها في الماضي.

ورغم ذلك، لم تُخفِ افتقادها لبعض مظاهر الحب والحنان، موضحةً أنها ترغب أحياناً في تلقّي قبلة أو عناق دافئ، من دون أن يعني ذلك بالضرورة رغبتها في إقامة علاقة جنسية.

ويُذكر أن كارداشيان لديها طفلان، ترو وتايتوم، من لاعب كرة السلة السابق تريستان طومسون، الذي انتهت علاقتهما بعد سلسلة من الخلافات والخيانة.

وكانت قد تزوّجت سابقاً من لاعب كرة السلة لامار أودوم عام 2009، قبل انفصالهما عام 2013، وإنهاء إجراءات الطلاق رسمياً عام 2016.