لبنان يحقق فوزه الاول ضمن التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس بتخطيه نظيره الانغولي بنتيجة 70-74

التحكم المروري: تعطل مركبة قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

التحكم المروري: تعطل مركبة قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لو كان هدف حزب الله تحرير فلسطين فعلًا لدخل مع حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول