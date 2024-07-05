التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد طبرجا - البوار وحركة المرور كثيفة في المحلة

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لكل عشاق الرياضة لاقونا ع Train Station بمار مخايل اعتباراً من مسا اليوم ولغاية 14 تموز ضمن مهرجان Beirut Euro Fest حتى نتابع سوا كل هدف على شاشات عملاقة بجوّ من الحماس مع ضيوف مميزين ومسابقات وهدايا مميزة