الدولة العراقية سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بالفيول اويل العراقي ما يسمح لبواخز الغاز اويل بتفريغ حمولتها في المعامل اللبنانية

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