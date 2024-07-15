هيئة ادارة السير تعلن آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً

أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان، آلية تسجيل السيارات التي يفوق عمرها الـ30 عاماً وهي:



أولاً: تسعير السيارات بعد الكشف عليها وذلك في المركز الرئيسي في الدكوانة حصراً.



ثانياً: متابعة عملية التسجيل في القسم أو الفرع حسب ملف كل سيارة.



وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة، علماً أن المواعيد ستكون متوفرة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وفقاً للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم.



كما أفادت هيئة ادارة السير بأن الخدمات التالية أصبحت بحاجة لأخذ موعد مسبق على موقع الهيئة:



- معاملة التوقيف عن السير في قسم السيارات السياحة الخصوصية في الدكوانة.

- تجديد رخص النقل في قسم الشحن الخصوصي.