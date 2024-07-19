الحوثيون: إستهدفنا تل أبيب بمسيرة وسنواصل إستهدافها تضامنًا مع الفلسطينيين ومنطقة تل أبيب ستكون هدفًا أساسيًا في مدى أسلحتنا

منصة الأمن السيبراني CrowdStrike متوقفة في كافة أنحاء العالم ما تسبب في مشاكل تكنولوجيا المعلومات العالمية وتعطل Microsoft وانقطاع الـ911 في ولايات أميركية وإضطرابات في شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام

منصة الأمن السيبراني CrowdStrike متوقفة في كافة أنحاء العالم ما تسبب في مشاكل تكنولوجيا المعلومات العالمية وتعطل Microsoft وانقطاع الـ911 في ولايات أميركية وإضطرابات في شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام

نصرالله: الجهة المفاوضة في لبنان هي الدولة اللبنانية وكل ما يُشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود اللبنانية غير صحيح ولم يتم أي اتفاق حتى الآن