الرئيس التنفيذي لـCrowdStrike: نعمل بشكل نشط مع العملاء المتأثرين بخلل تم العثور عليه في تحديث محتوى واحد على نظام Windows ونظامي Mac وLinux غير متأثرين وهذا ليس حادثًا أمنيًا أو هجومًا سيبرانيًا

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