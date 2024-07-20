قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات اثر الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - الزهراني

الرئيس التنفيذي لـCrowdStrike: نعمل بشكل نشط مع العملاء المتأثرين بخلل تم العثور عليه في تحديث محتوى واحد على نظام Windows ونظامي Mac وLinux غير متأثرين وهذا ليس حادثًا أمنيًا أو هجومًا سيبرانيًا

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