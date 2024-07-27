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بيروت
32
o
البقاع
34
o
الجنوب
32
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
33
o
متن
33
o
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ساعات قليلة تفصلنا عن أضخم وأهم حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان... تابعوه اعتباراً من الـ ٨:٣٠ مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI والموقع الإلكتروني
خبر عاجل
2024-07-27 | 05:33
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ساعات قليلة تفصلنا عن أضخم وأهم حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان... تابعوه اعتباراً من الـ ٨:٣٠ مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI والموقع الإلكتروني
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التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا بسبب تسرب مادة المازوت
أربع وعشرون ساعة تفصلنا عن أضخم وأهم حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان... تابعوه غدًا مباشرةً عبر شاشة الـLBCI والموقع الإلكترونيّ
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