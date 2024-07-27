التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على أوتوستراد جونية المسلك الغربي محلة كازينو لبنان وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة

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ساعات قليلة تفصلنا عن أضخم وأهم حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان... تابعوه اعتباراً من الـ ٨:٣٠ مساءً مباشرةً عبر شاشة الـLBCI والموقع الإلكتروني