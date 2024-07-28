تأخير عودة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من مساء اليوم إلى صباح الغد...

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تأخير عودة بعض رحلاتها الى بيروت من مساء اليوم 28 تموز 2024 إلى صباح 29 تموز 2024 وذلك وفق الجدول التالي:توقيت الاقلاع المعدل في 29 تموزتوقيت الإقلاع السابقالىمنرقم الرحلة08:30 صباحًا22:00بيروتلندنME20408:45 صباحًا22:30بيروتكوبنهاغنME22606:00 صباحًا02:50بيروتالدوحةME43507:05 صباحًا20:55بيروتالدمامME44306:10 صباحًا02:15بيروتدبيME43106:35 صباحًا21:15بيروتجدةME369*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.ولمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb