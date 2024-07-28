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تأخير عودة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من مساء اليوم إلى صباح الغد...

خبر عاجل
2024-07-28 | 09:59
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تأخير عودة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من مساء اليوم إلى صباح الغد...
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تأخير عودة بعض رحلات طيران الشرق الأوسط من مساء اليوم إلى صباح الغد...

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تأخير عودة بعض رحلاتها الى بيروت من مساء اليوم 28 تموز 2024 إلى صباح 29 تموز 2024 وذلك وفق الجدول التالي:

توقيت الاقلاع المعدل في 29 تموز توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
08:30 صباحًا 22:00 بيروت لندن ME204
08:45 صباحًا 22:30 بيروت كوبنهاغن ME226
06:00 صباحًا 02:50 بيروت الدوحة ME435
07:05 صباحًا 20:55 بيروت الدمام ME443
06:10 صباحًا 02:15 بيروت دبي ME431
06:35 صباحًا 21:15 بيروت جدة ME369
*كل الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.

وأشارت الشركة إلى أنه يسمح للركاب المحجوزين حصرًا على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجانًا لمرة واحدة.

ولمزيد من المعلومات، مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 - callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb    
 

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