بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات ليومي 29 و30 تموز

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها ليومي 29 و30 تموز 2024 ستبقى على حالها بإستثناء 5 رحلات من أصل 35 رحلة تم تأخيرعودتها الى صباح 30 تموز 2024 بدلا من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.