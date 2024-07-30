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أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
خبر عاجل
2024-07-30 | 13:17
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أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
خبر عاجل
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